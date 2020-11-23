В Одессе пустили «под нож» знаменитый «Пушкинский тополь»

В понедельник, 23 ноября, город лишился памятника природы, легендарного дерева, связанного с именем Пушкина.

Когда экскурсовод Анна Куприй привела гостей города к дому № 17 по улице Торговой в историческом центре Одессы, где уже третье столетие возвышается этот чудо-тополь, вместо стройного гиганта обнаружила «кубометры дров»…

«Самый толстый тополь Украины пущен на дрова!!! „Пушкинский тополь“, „Самый толстый тополь Украины“, „Тополь любви“, как его только не называли. А теперь спилили! Самое большое дерево города под нож… В этом городе режется всё: деревья, пляжи, дома, здравый смысл, память…» — негодует известный исследователь Одессы, активист Александр Бабич.

Его точку зрения разделяют сотни горожан. Они подчеркивают, что в жизни Одессы было множество историй, и каждая из них вдохновляет. Об одной такой — романтической — и напоминает один из самых больших канадских тополей в Украине.

Дерево это — не только заповедное, но и легендарное. Сохранилось предание, что по его веткам в окно жены коммерсанта Ивана Ризнича Амалии взбирался сам Александр Пушкин в годы его знаменитой южной ссылки. По другой легенде, именно Пушкин посадил тополь в честь этой красавицы, ставшей его возлюбленной, и обессмертил ее имя в своих стихах. Общеизвестно, что именно Амалия Ризнич вдохновла поэта на строфы «Евгения Онегина».

Знаменитое дерево является ботаническим памятником природы местного значения. Ствол канадского тополя достигает в диаметре более трех метров. Можно открыть любой путеводитель или туристический справочник, чтобы убедиться: знаменитый тополь входит в рубрику «Самое-самое в Одессе»…

Согласно действующему природоохранному законодательству, деревья-памятники подлежат заповедной охране и лечению, но…

«Интересно получается в Одессе, когда очень сильно хочется удалить дерево, а оно является памятником природы и охраняется законом Украины. Разрешение было получено на санитарную подрезку, и если бы ее выполняли специалисты КП «Горзелентрест», скорее всего, дерево бы жило еще долго и счастливо. Однако то, что с ним сделали — это не санитарная подрезка, а уничтожение дерева! Теперь самое большое и легендарное одесское дерево-памятник канадский тополь («Пушкинский») погибнет в мучениях года через три. В любом случае ЖУ «Ренессанс-92"(именно они изуродовали дерево) свою задачу выполнили! За это предусмотрено наказание, в данном случае, уголовное», — прокомментировал руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, в Одессе мешавшее стройке дерево залили бетоном, а в оккупированном Крыму начали вырубку вековых деревьев.

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