Встретим праздники по-королевски: Елизавета II запустила производство собственного джина
Британская королева Елизавета II усиленно готовится к сезону зимних праздников и решила помимо рецептов пудинга порадовать подданных горячительным напитком собственного производства, джином.
Напиток получил название Sandringham Celebration Gin, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что джин изготавливают на винокурне в поместье на севере Норфолка в бутылки емкостью в 0,5 литра.
Его цена составляет 50 фунтов стерлингов (примерно 1 900 грн), продаваться он будет в интернет-магазине. А доставляться жителям Британии будет бесплатно.
Издание отмечает, что королева выбрала для производства джин неслучайно — это один из любимых алкогольных напитков Елизаветы II.
Впрочем, это не первый алкоголь, производством которого занялась королевская семья. Так, в июле 2020 года Букингемский дворец выпустил коллекцию джина Royal Collection Trust, а несколько месяцев спустя сын королевы принц Чарльз решил индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что правнуки трогательно поздравили Елизавету II и принца Филиппа с 73-летием свадьбы.
Фото: ru-royalty.com6
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