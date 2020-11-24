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Общество и люди

Встретим праздники по-королевски: Елизавета II запустила производство собственного джина

0:55 24 ноября 2020
Королева Елизавета II

Британская королева Елизавета II усиленно готовится к сезону зимних праздников и решила помимо рецептов пудинга порадовать подданных горячительным напитком собственного производства, джином.

Напиток получил название Sandringham Celebration Gin, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что джин изготавливают на винокурне в поместье на севере Норфолка в бутылки емкостью в 0,5 литра.

Его цена составляет 50 фунтов стерлингов (примерно 1 900 грн), продаваться он будет в интернет-магазине. А доставляться жителям Британии будет бесплатно.

Издание отмечает, что королева выбрала для производства джин неслучайно — это один из любимых алкогольных напитков Елизаветы II.

Впрочем, это не первый алкоголь, производством которого занялась королевская семья. Так, в июле 2020 года Букингемский дворец выпустил коллекцию джина Royal Collection Trust, а несколько месяцев спустя сын королевы принц Чарльз решил индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правнуки трогательно поздравили Елизавету II и принца Филиппа с 73-летием свадьбы.

Фото: ru-royalty.com

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