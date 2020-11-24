Спасение друга: мужчина вырвал щенка из пасти аллигатора

Большинство людей не желают мириться с несправедливостью в мире животных, и всегда стараются прийти на помощь более слабому существу — так, как это сделали жители Таиланда, спасшие кота из пасти питона.

Не менее впечатляющий случай произошел и в американском округе Форт Майерс (штат Флорида), где мужчина увидел, как аллигатор пытается съесть его маленького щенка, пишет сайт телеканала НТВ со ссылкой на wgxa.tv.

Сообщается, что 74-летний Ричард Уилбенкс выгуливал своего трехмесячного кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Гуннар недалеко от пруда и даже снял с него поводок.

Но когда мужчина отвлекся на разговор по телефону, из пруда мгновенно появился аллигатор и схватил маленькую собачку.

Рептилия вцепилась в щенка и пыталась утащить его под воду. Недолго думая, мужчина забежал в водоем и встал на защиту своего любимца.

«Я не раздумывая прыгнул в воду», — вспоминает он.

На кадрах видно, как Уилбенкс с сигаретой во рту стоит по колено в пруду и борется с аллигатором. После продолжительной борьбы мужчина разжал пасть рептилии, позволив щенку благополучно сбежать.

В результате нападения у Гуннара остался небольшой порез на животе. По мнению комментаторов ролика, ему повезло, потому что в пруду могли находиться мама и папа, а также родственники аллигатора — тогда ущерб был бы намного больше.

Как бы там ни было, Уилбенкс отвез щенка в ветеринарную клинику, где ему обработали рану.

Теперь здоровью питомца ничто не угрожает, но выгуливает его Уилбенкс строго на поводке, и не подходя к пруду ближе, чем на три метра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии люди вступились за антилопу и заставили питона выплюнуть ее.

Фото:wgxa.tv

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