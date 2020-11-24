"Секс-скандал" на YouTube: сервис удалил канал блогерши, продававшей свою воду после купания

Пользователи в Сети обсуждают скандал, который разгорелся вокруг удаления сервисом YouTube канала популярной блогерши Белль Дельфин. Ранее администрация сервиса «банила» в основном пропагандистские и человеконенавистнические каналы, но в данном случае причина ее действий не совсем понятна — в подобных пороках девушка не замечена, и занималась другими вещами.

Так, в пошлом году популярная модель, косплеерша и стримерша Белль Дельфин прогремела тем, что продавала баночки с водой, в которой она якобы мылась, напоминает hitc.com.

Такая продукция выходила под брендом GamerGirl Bathwater, продавалась по 30 долларов за баночку и пользовалась большой популярностью.

В ткущем году интернет-знаменитость отметилась запуском новой продукции — фирменных «презервативов для геймеров» под нехитрым названием Gamergirl Condom.

«Эй, команда YouTube, почему мой аккаунт был удален без предупреждений или ограничений за „сексуальный контент“?» — обратилась она к видеохостингу.

Девушка отметила, что из-за действий администрации видеохостинга она потеряла все свои опубликованные видео. Блогерша возмутилась, почему YouTube удалил ее канал без всяких предупреждений или хотя бы ограничений за «сексуальный контент».

Белль Дельфин поддержали многие пользователи, в том числе и известный блогер Keemstar, специализирующийся на новостях и событиях в мире YouTube.

Он опубликовал один из роликов Дельфин и сравнил его с клипом на песню WAP в исполнении Cardi B и Megan Thee Stallion. У роликов откровенное содержание, однако музыкальный ролик YouTube не блокировал. Более того, он находится во вкладке «Тренды», констатировал блогер.

В то же время в Сети начали шутить, что Бэлль Дельфин нацелилась не на ту аудиторию, поскольку бытует мнение, что ее фанатское сообщество — это в основном школьники, у которых нет девушек, поэтому их больше интересует мастурбация, чем презервативы.

Тем не менее, выпущенные ограниченным тиражом эксклюзивные розовые контрацептивы по цене в $ 10 за штуку в течение нескольких часов были полностью раскуплены.

Поэтому многие пользователи ждут пояснений от администрации Youtube- чтобы, неровен час, и самому не оказаться под запретом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря внуку киевская пенсионерка стала успешным видеоблогером.

Фото: instagram.com/belle.delphiny

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