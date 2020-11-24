Помог коронавирус: потеряв работу из-за пандемии, мамочка семейства нашла себя в профессии секс-коуча

32-летняя американка Молли Спок работала в ресторане официанткой, а когда в стране начал стремительно распространяться коронавирус, лишилась своего рабочего места и, соответственно, заработка.

Об том пишет Ladbible.

Когда ей в очередной раз отказали в приеме на работу, женщина вспомнила свое хобби — нудизм.

По словам Молли, она с детства ненавидела одежду на своем теле, и всегда предпочитала быть обнаженной дома.

«Особенность моей кожи в том, что мне неприятно ощущать некоторые виды ткани на ней — иногда шерсть или другие виды материалов „царапают“ ее или причиняют боль. Я всегда удаляю бирки на рубашках и брюках, потому что они раздражают мою кожу и заставляют меня чувствовать себя очень некомфортно», — рассказывает женщина.

Однажды Молли удалось побывать на нудистском курорте, где все, от еды до игры в теннис, делалось без одежды, и она поняла, что именно таких ощущений ей не хватало в жизни.

Впоследствии она даже ходила в поход в обнаженном виде, позируя для фотосессий обнаженной рядом с автострадой у национального парка Джошуа-Три.

Поэтому, потеряв работу официанткой, Молли занялась секс-коучингом, помогая клиентам учиться выражать свои эротические желания, а также практикуя прикосновения и ролевые игры.

Женщина признает, что «любит секс» и «любит говорить о сексе», и как секс-тренер надеется помочь другим найти свою «сексуальную силу».

Также она начала предлагать профессиональные услуги по объятиям, которые включают в себя переплетение ног и рук с клиентами для высвобождения их жизненной силы и снятия стресса.

«После потери работы у меня было много свободного времени, чтобы посидеть с собой и спросить, чем я хочу заниматься в своей жизни. Я люблю секс, и я люблю говорить с людьми о сексе, и я также люблю прикосновения. Я считаю, что прикосновение и секс важны для человеческого опыта — это как вода и еда. Я хочу помочь другим обрести свою сексуальную силу и дать волю исцелению, которое дает близость», — считает Молли.

Молли поделилась задумками со своим партнером Луи, и он стал ей помогать в этом нелегком труде, придавая смелости клиентам раздеваться на пляжах, у горячих источников и во время прогулок.

Женщина только начинает свою карьеру секс-коуча, но уверена, что у этого необычного направления есть большой потенциал и перспективы в будущем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии женщина разбогатела во время пандемии, изобретя «трикини».

Фото: ladbible.com

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