Когда тебя понимают: IT-pазработчик создает приложения, помогающие людям с нарушениями слуха коммуницировать

По данным ВОЗ, в мире проживает около 400 миллионов человек с нарушениями слуха. В Украине таких граждан около 200 тысяч, и они ежедневно сталкиваются с проблемами при коммуникации. Общественная организация «Социальное единство» объявила об амбициозных целях и уже сегодня предлагает решения, которые позволяют этим людям пользоваться всеми благами современного мира.

Людям с нарушением слуха сложно заказать кофе, объяснить продавцу, что именно им нужно в магазине, а поход в государственные учреждения вообще может стать для них настоящим стрессом. К сожалению, инфраструктура украинских городов, а тем более сел, не учитывает запросы людей с нарушениями слуха на комфортную среду.

Толерантное отношение к людям с особыми потребностями является показателем развития общества. Передовые страны мира ни в коем случае не могут допустить, чтобы определенная часть населения была лишена доступа к благам или услугам. С одной стороны, именно власть должна создать все возможности для того, чтобы люди с особыми потребностями могли получить достойную помощь в государственных учреждениях, с другой стороны, и общество должно стать полностью открытым и изменить отношение к таким людям.

Благодаря развитию технологий люди с особыми потребностями могут коммуницировать с помощью мобильных приложений.

В феврале 2019-го компания Google представила два приложения — Live Transcribe и Sound Amplifier. Live Transcriber позволяет людям с нарушением слуха общаться с окружающими, приложение переводит сказанные слова в текст и распознает более 70 языков. Sound Amplifier можно использовать как слуховой аппарат, для этого нужны смартфон и обычные наушники. Приложение позволяет настраивать громкость окружающих звуков для левого и правого уха и усиливать восприятие голоса.

Мобильные приложения для глухих и слабослышащих людей создают и украинские разработчики. Причем приложения настолько удобны, что украинцев можно считать одними из лидеров в этом направлении.

Украинский IT-разработчик Виталий Потапчук создал шесть мобильных приложений, которые позволяют людям с нарушениями слуха преодолеть барьеры в повседневной жизни. Сам Виталий — слабослышащий, поэтому хорошо понимает, что необходимо для того, чтобы тебя поняли.

Виталий Потапчук

Виталий начал интересоваться программированием еще в детстве, когда заработал первые деньги, на которые приобрел компьютер.

«Эта история началась в моем детстве. Тогда я начал интересоваться компьютерами, но моя семья не могла себе позволить приобрести ПК. Поэтому, когда появилась возможность, а в то время мне едва исполнилось 14 лет, я решил сам заработать на комп. Проработал все летние каникулы без выходных, и накануне 1 сентября наконец купил компьютер. Помню, что он стоил 600 долларов. Я установил на него игры, но они не работали, оказалось что мой компьютер совсем не мощный. Я снова заработал деньги и купил толстенную книгу с тонкими страницами „Модернизация и ремонт ПК“ Скотта Мюллера. Так начиналось мое увлечение компьютерами и программированием», — рассказывает Виталий.

Детство Виталия было наполнено проблемами, с которыми часто сталкиваются дети с нарушениями слуха. Будущий программист попадал в неприятные ситуации, стесняясь, что кто-то узнает о его проблеме. И вместо того, чтобы лишний раз переспросить, просто отвечал «да» или «нет».

«Мне известно, каково это — быть услышанным, тем более в детстве, когда ты только начинаешь формировать коммуникативные навыки. Поэтому я всегда хотел, чтобы мое изобретение помогало всем, кто столкнулся с какими-либо проблемами слуха», — отмечает Виталий.

Виталий отмечает, что необходимость в приложении, которое могло бы конвертировать слова в текст, появилась буквально в начале его работы программистом в одной компании, поскольку эта работа требовала постоянной коммуникации с большим количеством людей. «В частной беседе я могу читать по губам, но, когда нахожусь в группе людей, мне сложно сразу всех понять, поэтому без переводчика не обойтись. Коллеги-программисты увидели, насколько моя проблема насущная для Украины, поэтому мы вместе начали разрабатывать мобильные приложения в свободное время и на разных этапах разработки демонстрировать их людям с нарушениями слуха, чтобы учесть все их пожелания», — рассказывает программист

Учитывая собственный опыт и тренды IT, Виталий предложил решение, которое поможет слабослышащим людям.

В 2015 году он основал стартап BeWarned, объединивший четыре мобильных приложения. Приложение Dance — помогает людям с нарушениями слуха почувствовать музыку, Connect — позволяет общаться со слышащими людьми с помощью распознавания и синтеза речи, SoundMonitor — анализирует и предупреждает пользователя об опасности в среде.

Впоследствии стартап стал компанией «Технологии для людей», цель которой — создание безбарьерной среды. В компании уверены, что это вполне возможно.

Последней разработкой «Технологий для людей» является ConnectPRO — сервис для государственных органов и бизнеса. Он дает возможность глухим и слабослышащим людям общаться, не волнуясь, что их снова не поймут. Они могут делать заказ в кафе, получать банковские услуги, общаться с врачами, юристами, правоохранительными органами и т. п. То есть делать те вещи, которые для нас являются элементарными, а для них — огромным барьером и ежедневным вызовом.

Общение происходит с помощью онлайн-переводчиков языка жестов, которые работают круглосуточно. Если человек не владеет жестовым языком, то может общаться посредством мгновенных сообщений: приложение трансформирует текст в голос и наоборот. Благодаря двойному шифрованию общение через приложение является конфиденциальным, а это обязательная функция для любого мессенджера.

«За время работы мы уже предоставили программное обеспечение более чем 150 заведениям. Это больницы, центры предоставления административных услуг, банки и тому подобное. Теперь слабослышащие люди могут получить там консультацию с помощью переводчика, не волнуясь, что их опять кто-то не поймет», — отмечает Виталий.

Программное обеспечение ConnectWeb предоставляет услуги слабослышащим людям онлайн. Человек с нарушениями слуха нажимает на сайте специальный виджет, и на дисплее появляется онлайн-переводчик языка жестов.

Для личного пользования существует приложение «Перекладач ЖМ». Оно позволяет вызывать экстренные службы, получать информацию с переводом на жестовый язык, участвовать в онлайн-семинарах, конференциях.

Все приложения можно загрузить в Google Play или AppStore. Сегодня уже более 30 тысяч человек с нарушением слуха используют «Перекладач ЖМ».

«Перекладач ЖМ — это приложение, которое может удовлетворить почти все потребности людей с нарушением слуха», — рассказывает программист.

Виталий говорит, что они с командой работали над созданием всех приложений около пяти лет.

«Я доволен нашей работой, потому что действительно удалось разработать много полезных приложений. Начиная с развлекательного Dance, которое конвертирует музыку в вибрации, заканчивая таким важным приложением, как ЕmergencyCall, — для вызова экстренных служб, и это работает даже без Интернета. Оно сообщает службам, что в помощи нуждается глухой человек, показывает его местонахождение и описывает, что именно произошло и какая помощь нужна», — рассказывает Виталий.

Виталий Потапчук с гордостью отмечает преимущества украинской разработки перед зарубежными аналогами.

«В США примерно 5−7 компаний предоставляют подобные услуги, но не с таким функционалом, как у нас. В Америке есть только услуги перевода телефонных звонков. Там государство оплачивает компаниям расходы на онлайн-переводчика, если человек с нарушениями слуха звонит им с помощью приложения, разработанного социальной компанией», — рассказывает он.

Виталий также отмечает, что их приложением уже заинтересовались за рубежом.

«Правительство Узбекистана обратилось к нам с просьбой поделиться опытом и пригласило к себе. Если бы не карантин, мы бы продолжили развитие этого направления там. Надеюсь, что уже скоро ситуация нормализуется и мы будем представлять наш продукт по всему миру, ведь люди с нарушениями слуха есть везде», — отмечает Виталий.

Кроме стартапа, за пять лет образовалось общественное движение «Социальное единство», которое является локомотивом изменений для людей с инвалидностью и благодаря своей технологичности и поддержке IТ-проектов стало чем-то вроде Google в инклюзивной среде.

За это время членами «Социального единства» стали многие неравнодушные активисты, бизнесмены, политики, юристы, студенты, которые хотят изменений, которые поддерживают создание безбарьерной среды и не ждут, когда это кто-то создаст, а делают это сами. Уже в большинстве украинских городов люди с инвалидностью имеют возможность создавать собственный бизнес, кооперироваться с другими членами движения и активно развиваться именно благодаря инфраструктуре, созданной за это время. И с каждым днем такие возможности только расширяются, так как команда работает слаженно и постоянно пополняется. Узнать больше, приобщиться к команде изменений или предложить собственные проекты, может каждый на сайте организации se.org.ua.

Стране нужны неравнодушные люди, ведь именно такие люди пишут историю.

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