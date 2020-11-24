Голый пранкер разыграл посетителей супермаркета в Херсоне и нарвался на штраф

В Херсоне пранкер устроил настоящее шоу в местном ТРЦ — мужчина в одних плавках и маске на лице пробежался по торговому залу, а затем внезапно прыгнул в бассейн с форелью.

В полиции уже заявили, что намерены вручить админпротокол за содеянное шутнику.

По словам заместителя начальника отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции в Херсонской области Виталия Байдарова, мужчине инкриминируют мелкое хулиганство, что грозит ему штрафом до 199 гривен, либо общественными работами.

И хотя официально личность возмутителя спокойствия не установлена, видео «заплыва» разместил в сети известный пранкер с ником Михаил Шаталов.

На видео в «сториз» своего Instagram он выразил «респект» охранникам, которые его даже не задержали.

Напомним, ранее в Москве арестовали пранкера, прикидывавшегося в метро жертвой коронавируса.

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