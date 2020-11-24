Звезды украинского шоу-биза видеороликом поборолись с насилием над женщинами

Звезды украинского шоу-биза — MONATIK, Оля Полякова, Юлия Санина, Alyosha и Тарас Тополя присоединились к послу ООН Маше Ефросининой, напомнившей украинцам о важной дате — Всемирном Дне Борьбы с насилием над Женщинами. Она отмечается 25 ноября.

Артисты записали общий клип на животрепещущую тему.

В 2020 году день положит начало Всемирной акции #16днейпротивгендерногонасилия.

По мнению Ефросининой, за последнее время из «несуществующей» темы насилие над женщинами в нашей стране превратилось в кричащую.

Она призывает делиться видео и мотивировать тех, кто нуждается в поддержке.

Напомним, ранее Маша призналась, что тоже была жертвой насилия.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter