Я до последнего думала, что это чья-то злая шутка": Дурицкая рассказала подробности убийства Немцова

Возлюбленная Бориса Немцова и ставшая свидетельницей его гибели Анна Дурицкая рассказала подробности случившегося на Большом Москворецком мосту 25 февраля 2015 года.

По словам Анны в интервью ГОРДОН, Борис и ранее говорил ей, что его могут убить, но как-то преподносил все это в шутку, поэтому она не воспринимала его слова всерьез.

Утром 25 февраля она прилетела в Москву. Борис встретил девушку в аэропорту вместе с водителем и отвез домой. А сам поехал по делам. Затем был разговор о выборе места для ужина.

«Выбирали между несколькими вариантами, но остановили свой выбор все-таки на „Боско кафе“. Хотя он (Немцов. — Авт.) и шутил, что это очень рисково: ужинать перед маршем прямо напротив Кремля», — вспомнила украинка.

В роковой вечер Борис был очень тревожным, выглядывал в окно и говорил, что за ним следят. Тем не менее после ужина он предложил Анне пройтись «ради фигуры».

«На мосту я услышала хлопки. Мы шли очень близко друг к другу. И я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису. И до последнего я думала, что это была чья-то злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а изо рта у него уже пошла кровь», — рассказала Анна.

Первое, что Анна увидела в тот момент — снегоуборочная машина. Она побежала к ней из сильного страха, что в нее тоже начнут стрелять. Увидев водителя машины, еле смогла выговорить: «Убили человека, наберите «скорую».

Он же стоял и курил молча.

Поэтому вызывать полицию женщине пришлось самой.

В этот момент возле Бориса уже находился какой-то парень, который его рассматривал, смотрел его телефон, его документы. На ее призывы о помощи он тоже молчал.

Дурицкая считает, что осталась в живых, потому что спецслужбы хотели, чтобы СМИ могли с помощью оставшегося в живых свидетеля — девушки из Украины — оперировать информацией и вводить в заблуждение людей разнообразными версиями об убийстве: и украинским следом, и убийством на почве ревности, и многими другими.

Напомним, в декабре 2019 года экспертиза подтвердила версию о том, что в российского оппозиционного политика стреляли два человека.

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