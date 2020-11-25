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Общество и люди

Малышева дала три совета о том, что нужно обязательно сделать после перенесенного ковида

1:38 25 ноября 2020
Малышева Елена

Российская телеведущая Елена Малышева, рассказавшая недавно о специи, которая также может прийти на выручку в схватке с опасным ковидом, решила «отойти от правил» и дать совет тем, кто уже перенес опасное заболевание.

В частности, кандидат медицинских наук уверена, что всем переболевшим COVID-19 следует проверить определенные параметры состояния организма.

Так, первым делом стоит проверить свертываемость крови. Дело в том, что при лечении коронавируса врачи могут назначать пациенту прием препаратов, разжижающих кровь. Прекращение их использования может спровоцировать неадекватную реакцию организма и повышенную свертываемость крови, чреватую возникновением тромбов.

Затем нужно проверить печень. После перенесенного ковида может наблюдаться повышение ферментов печени (это следствие приема лекарств).

«Нужно выполнить анализ крови на содержание ферментов печени. Не паникуйте, если показания высокие, печень — уникальный орган, она сама может восстановить себя», — считает врач.

И, наконец, третье важное задание — выполнять дыхательную гимнастику. Для восстановления легких Малышева посоветовала дышать животом. Также полезно надувать шарики.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в одном из выпусков своей программы «Жить здорово» Елена Малышева, рассказала, что хорошо известный всем аспирин может эффективно бороться с коронавирусом.

Фото: yandex.ru

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