Виноват пирсинг: девушка рассказала, как в 16 лет ее грудь уменьшилась на несколько размеров

В то время как некоторые женщины и девушки пытаются избавиться от «чересчур пышных» форм, другие представительницы прекрасного пола сталкиваются с необходимостью сделать это для сохранения собственного здоровья и жизни.

Так, 19-летняя Амелия Хэмлин, дочь популярной актрисы Лизы Ринны, известной по сериалам «Мелроуз плейс» и «Дни нашей жизни», призналась в подкасте The Skinny Confidential: Him & Her, что была вынуждена лишиться груди. По словам девушки, когда ей было 16 лет, в один из дней у нее подскочила температура за 40, и Амелию срочно доставили в больницу, пишет Daily Mail.

Сначала врачи грешили на воспаление почек, но модель отрицала такую возможность — со здоровьем у неё всегда всё было великолепно.

После быстрого обследования выяснилось, что у Амелии заражение стрептококками, очаг которого расположен в левой груди. Именно в ней ранее девушка сделала пирсинг, и бактерии, обнаружив повреждение тканей, ринулись в рану. Воспаление было настолько тяжёлым, что возникла скорая угроза сепсиса.

Врачи срочно отправили модель на операцию, где ей удалили часть левой груди. После этого Амелии пришлось сделать операцию по редукции и правой, чтобы вернуть симметрию.

К счастью, мама Амелии и все близкие отнеслась с пониманием к ситуации с пирсингом, но с парнем, ценившим ее за пышные формы, девушке пришлось расстаться.

Сейчас она встречается с 37-летним Скоттом Дисиком, которого многие знают по реалити-шоу «Семейство Кардашьян», хотя и не в восторге от двадцатилетней разницы между ними.

По словам Амелии, она решилась на рассказ о своих проблемах, чтобы еще раз предупредить других девушек об опасностях экспериментов со своим телом. А также заверить их в том, что даже лишившись груди или других своих прелестей, они будут представлять интерес для мужчин, так как многое зависит от их внутреннего мира.

