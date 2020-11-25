Доктор оказался негодяем: мужчина пошел к психологу, чтобы спасти брак, но в итоге его жена стала супругой медика

Проблемы между супругами встречаются во многих семьях, и часто их можно решить при помощи обращения к специалисту.

Именно так думал житель американского штата Орегон Пирсон Тон, обратившись к психологу с просьбой помочь ему справиться с проблемами в браке, пишет usnews.com.

Но в ответ медик не советовал ничего стоящего, а только занимался «выкачкой денег», рекомендуя различные способы и «практики», которые не приносили улучшения между супругами.

Когда же доктор начал настойчиво рекомендовать ему употреблять алкоголь и наркотики — для того, чтобы брак «заиграл новыми красками», Пирсон почувствовал какой-то подвох.

Он начал внимательно присматривать за своей благоверной, а также нанял частного детектива. Результат ошеломил его: оказывается, психолог тайно встречался с его женой в течение длительного периода времени.

Обманутый муж закатил скандал супруге, после чего она переехала жить в дом психотерапевта.

Пирсон также не стал сидеть сложа руки и наблюдать, как доктор строит счастливую семейную жизнь вместе с его бывшей супругой. Он решил нанести ответный удар. 16 ноября мужчина подал на Розена иск в суд, требуя, чтобы тот выплатил ему 2,9 миллиона долларов.

Но так как обвинить доктора просто в том, что тот увел у него жену, он не мог, то написал в исковом заявлении, что действия психолога нанесли ему эмоциональную травму, приведшую к разводу. Также он указал на нарушение врачебной этики и «странные рекомендации».

Суд принял заявление Тона, но когда состоится первое заседание по делу, неизвестно. Истец проконсультировался с адвокатами, и те его заверили, что в данном случае победа ему обеспечена, даже несмотря на то, что у других пациентов нет на Рональда ни одной жалобы за 30 лет его практики — дело в том, что в США очень строго относятся к нарушениям этики со стороны врачей, юристов и учителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в практике украинских звезд также принято прибегать к услугам психолога при попытках найти повод для обвинения бывшего супруга.

Фото: al.com

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