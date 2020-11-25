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Общество и люди

Женщина, которая не могла иметь детей, покончила с собой после смерти любимой собаки

9:16 25 ноября 2020
Ким Уитэм

Жительница британского города Уэртинг Ким Уитэм, которая переживала из-за того, что не может иметь детей, покончила с собой после смерти своей любимой собаки Лили.

Как пишет издание The Mirror, 48-летняя женщина повесилась у себя дома. По словам 47-летнего мужа Ким Даррена, она сказала ему, что пойдет в конюшню навестить свою лошадь — пока сам он будет в гостях у друзей. Вернувшись к полуночи, он обнаружил тело жены. В конюшню она так и не пошла.

Супруги прожили в браке 18 лет. Все попытки завести ребенка были безуспешны. Даррен смирился с этим, но Ким не могла успокоиться.

В последнее время у женщины, которая работала продавщицей, начали сильно выпадать волосы — так, что она практически облысела. Смерть собаки, которая была для нее единственным утешением, стала для британки последней каплей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон понесла утрату — умерла их собака Лупо.

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Женщина, которая не могла иметь детей, покончила с собой после смерти любимой собаки

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