К 100-летию трагедии одной немецко-украинской семьи открылась фотовыставка «Боль потомков»

24 ноября Центр немецкой культуры «Видерштраль» совместно с Общественной организацией «Лейпцигский дом» презентовали фотовыставку «Боль потомков» в агентстве «Укринформ».

Историческо-документальная экспозиция посвящена 100-летию трагедии немецко-украинской семьи из Винницкой области, исследованием которой много лет занимаются ее потомки.

Обнародованные фотографии представляют исследования трагической биографии немки Магды Хоманн, которая после Первой мировой войны с мужем-украинцем, бывшим военнопленным, оставила Германию и поселилась в селе Каришков Винницкой области. Это история жизни женщины, которая в результате двух мировых войн стала чужой на родине и не стала своей в Украине. В Украине она пережила Голодомор, смерть мужа и немецкую оккупацию во время Второй мировой войны, а в 1944 году была арестована как «враг народа» и, вероятно, погибла в лагерях ГУЛАГа.

«Это история о том, как можно хранить память. Сегодня немецкое правительство и украинское государство объединились в том, чтобы донести до людей историю этой простой, якобы невыдающейся женщины, такую ​​трагическую и важную. Рушатся империи, исчез СССР, упала Берлинская стена, а история Магды Хоманн живет и, думаю, будет интересна для очень многих людей не только из Украины и Германии», — заявил во время открытия фотовыставки гендиректор «Укринформа» Александр Харченко.

В открытии фотовыставки приняли участие внук Магды Хоманн Петер и правнук Сергей Сай-Боднар, исследователи истории немки и ее рода и авторы публицистически-документальной повести «Любовь и муки Магды Хоманн», опубликованной в 2014 году. Цель их совместных исследований — выяснение обстоятельств ареста, гибели и места захоронения Хоманн-Кучинской.

«Исследуя пять родословных для другой книги, я заметил одну закономерную особенность — мы не умеем, или нас специально не научили, беречь свою историю! Ведь тот, кто не знает происхождения своей семьи, не может быть настоящим патриотом. Я смог добраться в своих исследованиях к архивным данным только 1863 года, а Петер Хоманн — к данным 1563-го… А поспрашивайте у нас в школе у ученика — как зовут твою прабабушку? Я думаю, не каждый сможет ответить», — сказал Сергей Сай-Боднар.

По словам исследователя, весной текущего года члены Совета Государственного агентства Украины по вопросам кино приняли решение о финансировании создания фильма по мотивам исследований биографии Магды Хоманн. Исследовательский проект стал победителем конкурса грантов-2020 от Центра немецкой культуры в номинации «Культурная работа» и тоже получил финансовую поддержку.

«Для нас, представителей немецкой сообщества, это всегда очень болезненные проекты. Важной составляющей нашего сознания есть память, и эта выставка глубоко пронизана таким содержанием. Ее основная задача — память об истории рода, народа, нации», — подчеркнула во время выступления на мероприятии руководитель Центра немецкой культуры Widerstrahl Людмила Коваленко-Шнайдер.

Фотовыставка продлится в зале «Укринформа» до 27 ноября, далее в течение двух недель фотографии будут размещены в окнах агентства, выходящих на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве.

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