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Общество и люди

Является гражданином России: МИД Украины отреагировал на задержание в Индонезии блогера Орешникова

15:28 25 ноября 2020
Михаил Орешников

Задержанного в Индонезии блогера и музыканта Михаила Орешникова могут выдать на запрос России потому что, несмотря на получение украинского гражданства, Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации.

Дело Орешникова находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии, передает УНН, ссылаясь на информацию украинского МИД.

В настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции города Джакарта и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

Сообщается, что украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте его содержания в индонезийской столице. Благодаря его содействию, задержанный переговорил по телефону с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Жалоб относительно условий содержания и состояния здоровья задержанный не высказывал.

Кроме того, 23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в этой стране и сообщил о случаях злоупотребления РФ инструментами Интерпола для преследования граждан по политическим мотивам.

Напомним, Михаила Орешникова 6 ноября задержал Интерпол в аэропорту Джакарты по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Против Орешникова в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.

Известно, что Орешников в 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма, после чего — эмигрировал в Украину. В 2016 году он получил украинское гражданство.

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