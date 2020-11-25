Фестиваль воздушных шаров и выставка «Стенка на стенку»: куда пойти в Киеве в выходные

26 и 27 ноября на ВДНХ пройдет Фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия».

Начало: 17:30.

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1.

Цена: от 75 грн.

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26 ноября в 19:00 в Shcherbenko Art Centre состоится выставка-перформанс художницы Марии Куликовской «Люстрація/Омовіння № 4».

Адрес: ул. Михайловская, 22.

Вход свободный. Необходима регистрация.

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До 6 декабря в Музее «Шоколадный домик» проходит выставка художницы Полины Кузнецовой «Мечты».

Адрес: ул. Шелковичная, 17/2.

Вход свободный.

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До 14 декабря в Музее истории Киева проходит выставка художников Анастасии Подервянской и Александра Смирнова Genius Loci.

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С 28 ноября по 10 января пройдет выставка одного из основателей трансавангарда Романа Жука «Я все ж тебе кохаю…»

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена: от 40 грн.

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До 15 декабря в галерее Киевской школы фотографии проходит фотовыставка 30 авторских отпечатков известного портретиста из США «Семья Джока Стерджеса». 15—20 декабря десять фотографий с подписью автора будут проданы на благотворительном аукционе, а полученные средства переданы украинским врачам для борьбы с COVID-19.

Адрес: ул. Б. Васильковская, 65.

Вход свободный.

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В Театре на Липках проходят бесплатные онлайн-трансляции спектаклей для детей и взрослых: 27 ноября в 18:00 — сказка «Серце П’єро» (доступ до 28.11 18:00); 28 ноября в 19:00 — драма «Смак меду» (доступ до 29.11 18:00); 29 ноября в 19:00 — мелодрама «Без вини винні» (доступ до 30.11 17:00); 30 ноября в 18:00 — сказка «Невидима з солодкого королівства» (доступ до 01.12 18:00).

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С 27 ноября по 16 декабря в галерее Kyivphotos-Hall пройдет выставка абстрактных фотографий художницы Виктории Сорочук «Иллюзии».

Адрес: ул. Б. Васильковская, 13б.

Вход свободный.

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До 12 декабря в Центре современного искусства White World проходит групповая выставка украинских художников «Стенка на стенку».

Адрес: ул. Пушкинская, 21а.

Вход свободный.

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До 31 декабря на Контрактовой площади проходит выставка под открытым небом «Досвід, куплений дорогою ціною: українська дипломатія 1917—1926».

К 100-летию трагедии одной немецко-украинской семьи открылась фотовыставка «Боль потомков».

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