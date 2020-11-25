Батюшка стал звездой YouTube, спев о бездорожье на Одесчине

Нестандартным способом решил помочь жителям трех сел Беляевского района — Майоры, Кагарлык и Широкая Балка — местный служитель культа. Священник ПЦУ Михаил Секержинский поддержал сельчан, инициировавших петицию к президенту Владимиру Зеленскому о необходимости ремонта дороги Беляевка — Широкая Балка (Т-16−19), которую не восстанавали десятки лет. Он сочинил песню и снял клип об ужасном состоянии этой внутриобластной трассы.

«Прыгают колеса по ухабам, лишь посмеешь хоть разок зевнуть, следом за воронкой — снова яма, не даёт дорога мне уснуть», — поет священник, который и сам нередко ездит по этой дороге.

Авторскую песню сопровождает видеоряд с автопутешествием, где на трассе — яма на яме, а на протяжении целых километров даже отсутствует асфальт.

«Отмечу, речь не только обо мне, это беда всех жителей этих общин, которые вынуждены пользоваться дорогой, разбивать машины и тратить драгоценное время. Это единственная дорога, которая связывает их с цивилизацией», — рассказал священнослужитель.

Клип батюшка разместил на своем Youtube-канале, и он пользуется популярностью. Возможно, еще в силу того, что именно эта дорога стала причиной многочисленных акций, которые проходили здесь ранее. Так, стремясь привлечь внимание к проблеме, местные жители в марте 2020 года перекрывали трассу на Кишинев, а еще раньше высаживали цветы, чтобы показать, что это «уже не дорога, а скорее огород».

Хотя и сам Михаил Секрежинский — личность довольно-таки известная, и не только среди прихожан. Музыкой и поэзией он одержим давно, свои бардовские песни исполняет в местных домах культуры.

Ранее петиция Зеленскому об отмене «карантина выходного дня» набрала необходимые 25 тысяч голосов всего за три дня.



277

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter