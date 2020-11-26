Не увлекаться кардио: 47-летняя женщина рассказала, как ей удается с возрастом выглядеть только моложе

В то время как украинские звезды используют вынужденную самоизоляцию во время карантина для того, чтобы отдохнуть и развлечься, многие люди во всем мире стремятся в это время привести себя в форму и поддерживать тело в тонусе.

Одна из таких энтузиасток — жительница канадской провинции Онтарио 47-летняя Алисия Скорот, чьи подписчики в Сети говорят, что с годами она только молодеет, пишет Daily Mail.

Издание сообщает, что в детстве Алисия страдала от избыточного веса. Но когда ей было 26 лет, отец девушки скончался из-за осложнений диабета, и она решила заняться своим здоровьем, начав регулярно посещать тренажерный зал. С возрастом увлечение спортом стало ее образом жизни. В 42 года она впервые приняла участие в соревнованиях по фитнес-бикини.

«Я полностью перезапустила свой метаболизм с помощью фитнеса и диеты. Сейчас, в свои 47 лет, я очень горжусь собой. Я чувствую себя и выгляжу лучше, чем когда-либо. Я сильная и энергичная. Мне кажется, мой здоровый образ жизни поставил на паузу процесс старения», — подчеркивает она.

Скорот занимается спортом пять раз в неделю, чередуя высокоинтенсивные тренировки с кардио. Она неоднократно побеждала в международных фитнес-соревнованиях, обходя женщин вдвое моложе ее. Кроме того, канадийка активно ведет Instagram, где делится советами и спортивными победами. Подписчики отмечают под ее фотографиями, что с возрастом она выглядит только моложе.

По ее словам, женщинам следует сосредоточиться на силовых тренировках и не увлекаться кардио, особенно в ее возрасте. Она также отметила важность сбалансированного питания, богатого полезными веществами. Она также советует отказаться от рафинированного сахара, глютена и полуфабрикатов.

Скорот отметила, что многие люди боятся стареть, тем самым живут в постоянном страхе.

«Мы должны наслаждаться жизнью и каждым ее моментом. Волнение и страх ничего не изменят, только привнесут в вашу жизнь еще больше стресса, — говорит она. — Занимайтесь спортом, высыпайтесь, пейте больше воды, ешьте цельные продукты. Пользуйтесь солнцезащитным кремом. Больше благодарите и развивайте позитивное мышление. Всегда заботьтесь о вашей психике, теле и душе».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в эксклюзивном интервью нашему изданию известный фитнес-тренер, постоянный эксперт утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Ксения Литвинова рассказала, как держать свое тело в тонусе во время карантина и какие несложные упражнения можно делать в домашних условиях.

Фото: Daily Mail

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