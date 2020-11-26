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Общество и люди

Вышла из кухни засватанной: Наталья Мосейчук рассказала, как муж делал ей предложение

7:05 26 ноября 2020
Мосейчук Наталья

Ведущая «ТСН» и «Право на владу» Наталья Мосейчук, которая регулярно общается в своих передачах с известными политиками, редко рассказывает о себе и своей личной жизни.

Наверстать упущенное решили в передаче «Жизнь известных людей» на «1+1», благодаря чему зрители узнали о некоторых интересных моментах из жизни Натальи, в том числе о том, как будущий муж сделал ей предложение.

По словам телеведущей, когда она впервые увидела суженого, финансиста по имени Илья, он показался ей очень тщеславным.

«Когда я его встретила впервые, я была глубоко замужем, он мне казался очень тщеславным», — вспоминает Наталья.

Но Илья оказался упорным человеком и добился от телеведущей первого свидания.

А дальше — произошло то, что влюбленные до сих пор называют «десять лет навстречу». Именно столько прошло от знакомства до того момента, когда любимый решил сделать ей предложение.

Да к тому же и само предложение, как ни странно, Илья делал не ей.

По словам телеведущей, во время встречи с родителями женщины будущий муж попросил ее сходить на кухню за компотом. И когда она возвращалась, то услышала слова «Я бы хотел взять за себя замуж вашу дочь».

«Таким образом из кухни я неожиданно вернулась уже засватанной», — шутит Мосейчук.

Еще одним сюрпризом стало само бракосочетание. Молодые люди ехали мимо ЗАГСа, и Илья предложил «просто зайти» туда. Зашли. Вышли уже мужем и женой, после каждый отправился на свою работу.

В 2012 году от работы жену Наталью освободил на 3 месяца — отправив в декрет.

Сейчас у супругов подрастает двое детей — сын Натальи от первого брака, 21-летний Антон, и сын Матвей от любимого мужа Ильи. Таким образом, не совсем обычное сватовство имело очень счастливый финал.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что внучка знаменитой певицы Софии Ротару 19-летняя Соня Евдокименко, которая встречается с молодым украинским миллионером Денисом Жадановым, приняла от него предложение руки и сердца.

Фото: пресс-служба телеканала «1+1»

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