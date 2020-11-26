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Общество и люди

От коронавируса умерла жена известного украинского писателя и политика, сам он в больнице

19:21 26 ноября 2020
Больница

От COVID-19 скончалась супруга известного украинского писателя, ученого и политика Юрия Щербака — Мария Щербак. Об этом писатель Михаил Слабошпицкий сообщил в своем Facebook.

«Горькая весть. Только что сообщили о смерти от ковида жены выдающегося писателя, политического деятеля. Сам Юрий Николаевич сейчас также болен ковид. Дай Бог ему сил выздороветь и пережить это горе», — написал Слабошпицкий.

Юрий Щербак — автор около 100 научных работ и двадцати книг, а также ряда пьес и киносценариев. Кроме того, он был народным депутатом СССР, первым министром охраны окружающей среды независимой Украины, послом в Израиле, США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что от COVD-19 умер руководитель легендарного конструкторского бюро.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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