Обладатель титула сильнейшего человека планеты Алексей Новиков: «Мой стандартный завтрак — омлет из десяти яиц»

В 2004 году легендарный украинский богатырь Василий Вирастюк стал первым украинцем, завоевавшим титул самого сильного человека планеты (The World’s Strongest Man). Тогда Вирастюку было 30 лет. И вот теперь на чемпионате мира в США это звание получил 24-летний киевлянин Алексей Новиков. Он стал самым молодым обладателем титула за всю историю состязаний. Причем Алексей победил соперников, которые весят гораздо больше него. Украинский богатырь весит 130 килограммов, а его соперники — от 150 до 200. Это, безусловно, важное обстоятельство в силовой атлетике.

«Алкоголь — единственный продукт, на который у меня табу»

Чемпионат мира 2020 года по стронгмену (вид спорта, в котором атлеты состязаются в силовых упражнениях) стал в карьере Алексея Новикова вторым. На предыдущем ему не удалось попасть в финал — Алексей тогда занял 12-е место. Зато на этот раз обошел всех, причем с большим запасом. Уже после выполнения атлетами предпоследнего упражнения стало ясно, что вряд ли кому-либо удастся догнать украинского богатыря. Чтобы удержать лидерство, ему нужно было не допустить грубых ошибок при выполнении последнего упражнения, и он с этим справился. В итоге занял первое место, опередив ближайшего соперника на целых четыре балла (это весьма существенный разрыв).

— Хотя в Киеве в это время шел четвертый час ночи, я позвонил домой, чтобы поделиться с родными радостью, — рассказал «ФАКТАМ» Алексей Новиков. — Знал, что они, как и мой тренер, и многие друзья, не спят, следят по Интернету за сообщениями о ходе финала чемпионата мира. Важный момент: мы не имели права выкладывать в Сеть ни фото, ни видео выступлений. Тренер, к сожалению, не поехал со мной на эти соревнования. Причина — в пандемии. Из-за нее организаторы мирового первенства максимально сократили список приглашенных.

— Отправляясь на чемпионат мира, вы ставили перед собой задачу победить?

— Безусловно, стремился стать первым, однако задачи разделил на три уровня: минимальная — попасть в финал. Средняя — войти в тройку призеров. Ну и максимальная — выиграть. Если бы безальтернативно решил для себя победить, но не смог бы добиться цели, то нанес бы себе психологическую травму. Поэтому наперед не загадывал.

Благодаря чему я добился успеха? Набрал большое количество очков при выполнении упражнений, которые у меня лучше всего получаются (это прежде всего тяга — подъем специальной штанги). А в остальных упражнениях не наделал ошибок. Самым неудобным и травмоопасным из них был loading — погрузка на помост различных крупногабаритных тяжелых предметов, таких как: задний вал машины, половина автомобильного мотора, фрагменты колес грузовиков… Нужно было как можно быстрее справиться с их погрузкой. Всего упражнений было десять.

— Как отметили победу?

— К моему возвращению домой мама и моя девушка приготовили много вкусных праздничных блюд, в том числе торт. Вкусно поели, поговорили. Алкоголь я не пил. Это единственный продукт, на который у меня табу.

— За выигрыш титула сильнейшего человека мира причитается вознаграждение?

— Да, конечно. Называть конкретную сумму не хотелось бы. Для кого-то она покажется большой, для кого-то скромной.

— Подготовку к мировому чемпионату оплачивали за свой счет?

— Несколько человек оказывали поддержку. Но все же основную часть расходов взял на себя я.

— Как получилось, что вы занялись стронгменом?

— Большую роль в этом сыграл мой дедушка, к сожалению, уже покойный. С 2003 года он на заказ изготавливал спортивные снаряды и оборудование из металла. У нас частный дом с приусадебным участком. И спортсмены тренировались прямо в нашем дворе. Я был тогда подростком. Восхищался Василием Вирастюком и другими украинскими богатырями. Неудивительно, что мне тоже хотелось заняться силовым спортом. Впрочем, начал просто с тренировок в зале на снарядах. Мне тогда было 14 лет. Деньги на оплату занятий давал дедушка. Когда мне исполнилось 15, он спросил: «Не хочешь попробовать себя в стронгмене?» — «Конечно, хочу».

Моим первым тренером стал Михаил Гераскевич. Я тогда еще не бросил занятия в зале, поэтому у меня было по две тренировки в день. Просыпался в шесть утра. Ехал на учебу, затем тренировался в зале. Возвращался домой, ел, спал минут 50 и снова ехал на тренировку. На дорогу по городу у меня тогда уходило четыре часа в день. А еще я старался выкроить время на работу — потрудиться на разгрузке машин, чтобы иметь собственные деньги.

Через три месяца тренировок под руководством Михаила Гераскевича я отправился на свой первый турнир. Это были соревнования среди юношей, проходившие в Литве. Мне удалось занять третье место.

Родители поначалу были против моего увлечения, особенно им не нравилось, что я включил в рацион спортивное питание. Мол, «химия», зачем тебе это нужно? Приходилось есть специальные продукты тайком. Если не хватало денег на их покупку, мне помогал дедушка. Он умер перед моей поездкой в США на чемпионат 2020 года…

«Я был в гостях у Арнольда Шварценеггера»

— Каким был ваш вес, когда начали заниматься силовым спортом?

— Порядка 70 килограммов. Для стронгмена совсем мало. Чтобы набрать нужную форму, у меня ушло года три-четыре. Впрочем, и в 20 лет я весил не очень много — 110 килограммов.

— В каком возрасте добились первой крупной спортивной победы?

— В 19 лет я впервые выиграл титул сильнейшего человека Украины. Сейчас я его четырехкратный обладатель. В марте 2018 года в США в городе Коламбусе я победил в престижных соревнованиях Arnold Amateur World Championship, которые организует Арнольд Шварценеггер. Я беседовал с ним, был у него дома в гостях.

С Арнольдом Шварценеггером Алексей Новиков познакомился в 2018 году на соревнованиях, которые организует знаменитый голливудский актер

— Спорт сделал вас материально обеспеченным человеком?

— Он приносит мне определенные доходы, но если бы я не работал тренером, то денег не хватало бы. Нужно понимать, что успех в спорте приносит не только финансовые выгоды. Судите сами: в свои молодые годы я объездил уже полмира, познакомился со многими известными людьми.

— Много денег уходит на питание?

— Порядка трех тысяч долларов в месяц. Из них тысяча на продукты, по тысяче — на спортивное питание и пищевые добавки (БАДы).

— Сколько раз в день вы едите?

— По-разному — от четырех до 12. Это зависит от задач, которые передо мной стоят. Так в периоды отдыха, когда снижаю нагрузки, то четырех приемов пищи в день достаточно. В моем рационе постное мясо, каши, большое количество овощей. Рацион мне расписывают тренер с диетологом.

— Можете дать рецепт какого-нибудь блюда для питания силачей?

— Пожалуйста. Типичный завтрак — омлет из десяти яиц. Есть нюанс: в этом омлете желтков только два, а вот белок всех десяти яиц. Еще один рецепт завтрака — вареная овсянка с протеином и яйцом. В нее можно добавить орехи и мед.

— Какой самый большой вес довелось поднимать?

— В стронгмене есть спортивный снаряд, который называется коромысло. Я носил коромысло весом 600 килограммов. Кстати, на топовых соревнованиях приходится выкладываться так, что пульс достигает впечатляющих значений — больше 200 ударов в минуту. Для среднестатистического человека это наверняка обернулось бы инфарктом. Но у нас сердца тренированные. И все же порой едва не валишься с ног от усталости.

Украинец установил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 537,5 килограмма

— А какой возраст считается в стронгмене «золотым» — когда спортсмены находятся на пике своей формы?

— Обычно это 28—30 лет. А выступают в стронгмене, как правило, до 32—34 лет. Так что у меня в этом спорте еще все впереди. Мечтаю за один сезон выиграть все самые престижные соревнования.

— Вы где-нибудь учитесь?

— Да, в Киевском национальном торгово-экономическом университете на стационаре. Буду специалистом по технологиям ресторанного бизнеса.

— Вдохновили кого-либо в своей семье заняться спортом?

— Мой брат Александр (он старше меня на три года) тоже занялся стронгменом. Сейчас он работает тренером.

Ранее сообщали о том,

Напомним, недавно Алексей Новиков установил мировой рекорд по поднятию 100-килограммовой гантели.А ранее, как сообщали «ФАКТЫ», абсолютный мировой рекорд установила сильнейшая женщина планеты украинка Ольга Лящук.

P. S. Cтронгмены ищут меценатов, которые оплатили бы приобретение телеверсии соревнований The World’s Strongest Man 2020 года для показа на украинских телеканалах.

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