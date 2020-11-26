Обладатель титула сильнейшего человека планеты Алексей Новиков: «Мой стандартный завтрак — омлет из десяти яиц»
В 2004 году легендарный украинский богатырь Василий Вирастюк стал первым украинцем, завоевавшим титул самого сильного человека планеты (The World’s Strongest Man). Тогда Вирастюку было 30 лет. И вот теперь на чемпионате мира в США это звание получил 24-летний киевлянин Алексей Новиков. Он стал самым молодым обладателем титула за всю историю состязаний. Причем Алексей победил соперников, которые весят гораздо больше него. Украинский богатырь весит 130 килограммов, а его соперники — от 150 до 200. Это, безусловно, важное обстоятельство в силовой атлетике.
«Алкоголь — единственный продукт, на который у меня табу»
Чемпионат мира 2020 года по стронгмену (вид спорта, в котором атлеты состязаются в силовых упражнениях) стал в карьере Алексея Новикова вторым. На предыдущем ему не удалось попасть в финал — Алексей тогда занял 12-е место. Зато на этот раз обошел всех, причем с большим запасом. Уже после выполнения атлетами предпоследнего упражнения стало ясно, что вряд ли кому-либо удастся догнать украинского богатыря. Чтобы удержать лидерство, ему нужно было не допустить грубых ошибок при выполнении последнего упражнения, и он с этим справился. В итоге занял первое место, опередив ближайшего соперника на целых четыре балла (это весьма существенный разрыв).
— Хотя в Киеве в это время шел четвертый час ночи, я позвонил домой, чтобы поделиться с родными радостью, — рассказал «ФАКТАМ» Алексей Новиков. — Знал, что они, как и мой тренер, и многие друзья, не спят, следят по Интернету за сообщениями о ходе финала чемпионата мира. Важный момент: мы не имели права выкладывать в Сеть ни фото, ни видео выступлений. Тренер, к сожалению, не поехал со мной на эти соревнования. Причина — в пандемии. Из-за нее организаторы мирового первенства максимально сократили список приглашенных.
— Отправляясь на чемпионат мира, вы ставили перед собой задачу победить?
— Безусловно, стремился стать первым, однако задачи разделил на три уровня: минимальная — попасть в финал. Средняя — войти в тройку призеров. Ну и максимальная — выиграть. Если бы безальтернативно решил для себя победить, но не смог бы добиться цели, то нанес бы себе психологическую травму. Поэтому наперед не загадывал.
Благодаря чему я добился успеха? Набрал большое количество очков при выполнении упражнений, которые у меня лучше всего получаются (это прежде всего тяга — подъем специальной штанги). А в остальных упражнениях не наделал ошибок. Самым неудобным и травмоопасным из них был loading — погрузка на помост различных крупногабаритных тяжелых предметов, таких как: задний вал машины, половина автомобильного мотора, фрагменты колес грузовиков… Нужно было как можно быстрее справиться с их погрузкой. Всего упражнений было десять.
— Как отметили победу?
— К моему возвращению домой мама и моя девушка приготовили много вкусных праздничных блюд, в том числе торт. Вкусно поели, поговорили. Алкоголь я не пил. Это единственный продукт, на который у меня табу.
— За выигрыш титула сильнейшего человека мира причитается вознаграждение?
— Да, конечно. Называть конкретную сумму не хотелось бы. Для кого-то она покажется большой, для кого-то скромной.
— Подготовку к мировому чемпионату оплачивали за свой счет?
— Несколько человек оказывали поддержку. Но все же основную часть расходов взял на себя я.
— Как получилось, что вы занялись стронгменом?
— Большую роль в этом сыграл мой дедушка, к сожалению, уже покойный. С 2003 года он на заказ изготавливал спортивные снаряды и оборудование из металла. У нас частный дом с приусадебным участком. И спортсмены тренировались прямо в нашем дворе. Я был тогда подростком. Восхищался Василием Вирастюком и другими украинскими богатырями. Неудивительно, что мне тоже хотелось заняться силовым спортом. Впрочем, начал просто с тренировок в зале на снарядах. Мне тогда было 14 лет. Деньги на оплату занятий давал дедушка. Когда мне исполнилось 15, он спросил: «Не хочешь попробовать себя в стронгмене?» — «Конечно, хочу».
Моим первым тренером стал Михаил Гераскевич. Я тогда еще не бросил занятия в зале, поэтому у меня было по две тренировки в день. Просыпался в шесть утра. Ехал на учебу, затем тренировался в зале. Возвращался домой, ел, спал минут 50 и снова ехал на тренировку. На дорогу по городу у меня тогда уходило четыре часа в день. А еще я старался выкроить время на работу — потрудиться на разгрузке машин, чтобы иметь собственные деньги.
Через три месяца тренировок под руководством Михаила Гераскевича я отправился на свой первый турнир. Это были соревнования среди юношей, проходившие в Литве. Мне удалось занять третье место.
Родители поначалу были против моего увлечения, особенно им не нравилось, что я включил в рацион спортивное питание. Мол, «химия», зачем тебе это нужно? Приходилось есть специальные продукты тайком. Если не хватало денег на их покупку, мне помогал дедушка. Он умер перед моей поездкой в США на чемпионат 2020 года…
«Я был в гостях у Арнольда Шварценеггера»
— Каким был ваш вес, когда начали заниматься силовым спортом?
— Порядка 70 килограммов. Для стронгмена совсем мало. Чтобы набрать нужную форму, у меня ушло года три-четыре. Впрочем, и в 20 лет я весил не очень много — 110 килограммов.
— В каком возрасте добились первой крупной спортивной победы?
— В 19 лет я впервые выиграл титул сильнейшего человека Украины. Сейчас я его четырехкратный обладатель. В марте 2018 года в США в городе Коламбусе я победил в престижных соревнованиях Arnold Amateur World Championship, которые организует Арнольд Шварценеггер. Я беседовал с ним, был у него дома в гостях.
— Спорт сделал вас материально обеспеченным человеком?
— Он приносит мне определенные доходы, но если бы я не работал тренером, то денег не хватало бы. Нужно понимать, что успех в спорте приносит не только финансовые выгоды. Судите сами: в свои молодые годы я объездил уже полмира, познакомился со многими известными людьми.
— Много денег уходит на питание?
— Порядка трех тысяч долларов в месяц. Из них тысяча на продукты, по тысяче — на спортивное питание и пищевые добавки (БАДы).
— Сколько раз в день вы едите?
— По-разному — от четырех до 12. Это зависит от задач, которые передо мной стоят. Так в периоды отдыха, когда снижаю нагрузки, то четырех приемов пищи в день достаточно. В моем рационе постное мясо, каши, большое количество овощей. Рацион мне расписывают тренер с диетологом.
— Можете дать рецепт какого-нибудь блюда для питания силачей?
— Пожалуйста. Типичный завтрак — омлет из десяти яиц. Есть нюанс: в этом омлете желтков только два, а вот белок всех десяти яиц. Еще один рецепт завтрака — вареная овсянка с протеином и яйцом. В нее можно добавить орехи и мед.
— Какой самый большой вес довелось поднимать?
— В стронгмене есть спортивный снаряд, который называется коромысло. Я носил коромысло весом 600 килограммов. Кстати, на топовых соревнованиях приходится выкладываться так, что пульс достигает впечатляющих значений — больше 200 ударов в минуту. Для среднестатистического человека это наверняка обернулось бы инфарктом. Но у нас сердца тренированные. И все же порой едва не валишься с ног от усталости.
— А какой возраст считается в стронгмене «золотым» — когда спортсмены находятся на пике своей формы?
— Обычно это 28—30 лет. А выступают в стронгмене, как правило, до 32—34 лет. Так что у меня в этом спорте еще все впереди. Мечтаю за один сезон выиграть все самые престижные соревнования.
— Вы где-нибудь учитесь?
— Да, в Киевском национальном торгово-экономическом университете на стационаре. Буду специалистом по технологиям ресторанного бизнеса.
— Вдохновили кого-либо в своей семье заняться спортом?
— Мой брат Александр (он старше меня на три года) тоже занялся стронгменом. Сейчас он работает тренером.
Ранее сообщали о том,
Напомним, недавно Алексей Новиков установил мировой рекорд по поднятию 100-килограммовой гантели.А ранее, как сообщали «ФАКТЫ», абсолютный мировой рекорд установила сильнейшая женщина планеты украинка Ольга Лящук.
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