"Сгорел" за пять дней: от коронавируса умер известный в Украине врач

26 ноября из-за коронавирусной инфекции скончался известный украинский врач-онколог Олег Ременник, директор Киевского областного онкодиспансера.

В Киевском облсовете скорбят, вспоминая времена совместной работы с Олегом Ременником. Он был депутатом облсовета VI созыва, в 2007 году стал начальником управления здравоохранения Киевской области, а в 2013 -2017 годах возглавлял областной департамент здравоохранения.

Доктору Ременнику было 62 года. «Последний раз мы виделись 9 ноября, — вспоминает экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян. — Многие говорили, обсуждали планы. Шутили. А уже в пятницу он слег с ковидом. А потом раз. И человек ушел. Светлый человек. И глубоко порядочный. Настоящий. С характером».

Знавшие врача вспоминают, что он любил повторять: «Безграничное счастье, когда человек выздоравливает». «Ковид забрал у нас еще одного профессионала с большой буквы, замечательного человека, высококлассного врача-онколога. За десятилетия своей работы он спас жизнь тысячам людей. Это невосполнимая потеря для Киевщины», — говорит первый замглавы облсовета Татьяна Семенова.

Федерация участников АТО Киевщины также соболезнует по поводу ухода из жизни талантливого врача. В последние годы во время работы в онкодиспансере Олег Ременник помог многим ветеранским семьям. «Для ветеранов Киевской области Олег Исакович Ременник был Ангелом-спасителем… Я ни разу не слышала отказа, он всегда всех принимал, — вспоминает Ирина Якунина — Последний раз я ему позвонила в день своей выписки из больницы… Это было 30 октября. А сегодня на Земле стало на одного Ангела в белом халате меньше».

Фото Наташа Ибрагимова/Facebook



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