Зеленский эмоционально поделился в сети своим фото с родителями

Президент Владимир Зеленский, который 26 ноября находится с визитом в Днепропетровской области, судя по всему, заехал и в родной Кривой Рог. Зеленский показал в соцсетях совместное фото вместе с родителями: семья собралась за праздничным столом.

«Кривбасссссс!!! Папааа!!! Мамааааа!!! Люблюююю!!!» — подписал фото Зеленский.

Пользователи обратили внимание, что Зеленский, который обычно не жалует формальный стиль, для визита к родителям надел белую рубашку и строгий галстук.

Напомним, родители Зеленского остались жить в Кривом Роге. У Александра и Риммы Зеленских четырехкомнатная квартира в панельном многоэтажном доме по улице Землячки.

Фото president.gov.ua

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