Думала, что потянула спину: подросток родила в туалете больницы, не подозревая о беременности

Пока возлюбленная продюсера Бари Алибасова готовится к родам, в британском городе Ньюпорт произошел довольно «забавный» случай, связанный с беременностью девушки-подростка Дайон Сиборн, которая неожиданно для себя дала жизнь ребенку в туалете больницы, хотя даже не предполагала, что находится в «интересном положении».

Об этом пишет Yahoo.

«Забавным» его можно считать сейчас, когда история с родами закончилась вполне благополучно. Но начиналась она довольно тяжело: девушка обратилась в больницу, так как думала, что потянула спину на работе. Боли мучили ее несколько дней, и медики госпитализировали девушку для обследования.

Но провести его врачи так и не успели — на следующую ночь она родила ребенка в туалете больницы. Как рассказала сама Дайон, ей внезапно захотелось в туалет в три часа ночи.

Там она поняла, что происходит, но не могла дотянуться до «тревожной кнопки». Поэтому девушка истошно кричала, пока к ней не прибежали медсестры.

Сотрудницы больницы благополучно приняли новорожденную девочку прямо в туалете, а вскоре принесли ее в палату молодой мамы. Малышку назвали Лилли-Мэй.

По словам Дайон, она не подозревала о своем интересном положении. Никаких признаков беременности девушка не замечала, менструации не прекращались, а перед родами она даже похудела. Теперь она рада, что редко пила алкоголь в последнее время.

Отец ребенка, узнав о неожиданном прибавлении в семействе, обрадовался и сразу примчался знакомиться с дочкой.

«Его лицо надо было видеть. Он не переставал улыбаться, говорил, что любит ее», — рассказала Дайон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что самой молодой мамой в истории стала девочка из Перу: во время родов ей было 5 лет и 7 месяцев.

Фото: yahoo.com

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter