28.36 / 28.56 33.57 / 33.99
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Глюк в матрице: четыре женщины, не сговариваясь, друг за другом зашли в кафе в одинаковых куртках

14:37 27 ноября 2020
Четыре женщины в желтых куртках

Курьезный случай произошел в одном из небольших кафе города Шерборн в английском графстве Дорсет. 48-летняя водитель такси Ребекка Берч договорилась со своей подругой Эмили Лоуренс погулять и выпить кофе. Явившись на встречу, женщины обнаружили, что, не сговариваясь, нарядились в практически в одинаковые желтые куртки. Это показалось им само по себе довольно любопытным, но тут они увидели в кафе еще одну незнакомую им женщину — практически в идентичной куртке того же оттенка и фасона. И почти сразу же двери заведения открылись, и вошла еще одна в таком же наряде. Сотрудники кафе захихикали. Ребекка решила запечатлеть эту напоминающую «глюк в матрице» сцену на память, попросив мужа одной из «желтых» дамочек их сфотографировать. И поделилась снимком в соцсетях, где он приобрел большую популярность.

Дамы обсудили совпадение, признав, что это очень забавно. При этом, как пишет Daily Mail, куртки у них были разных брендов из разных магазинов — Joules, Benneton, Primark и Marks and Spencer. Они сошлись во мнении, что это тренд, и что желтый цвет повышает настроение. И что они стали «лучом солнечного света в тяжелые времена».

Фото Rebecca Birch

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Террорист Гиркин

Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

Карантин

Когда могут ввести локдаун: у Шмыгаля сориентировали по срокам

РПГ

Парасюк пригрозил обматерившему его Добкину выстрелом РПГ

Родион Гайсинский

Сын Кернеса показал День благодарения с отцом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер