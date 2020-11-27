Глюк в матрице: четыре женщины, не сговариваясь, друг за другом зашли в кафе в одинаковых куртках

Курьезный случай произошел в одном из небольших кафе города Шерборн в английском графстве Дорсет. 48-летняя водитель такси Ребекка Берч договорилась со своей подругой Эмили Лоуренс погулять и выпить кофе. Явившись на встречу, женщины обнаружили, что, не сговариваясь, нарядились в практически в одинаковые желтые куртки. Это показалось им само по себе довольно любопытным, но тут они увидели в кафе еще одну незнакомую им женщину — практически в идентичной куртке того же оттенка и фасона. И почти сразу же двери заведения открылись, и вошла еще одна в таком же наряде. Сотрудники кафе захихикали. Ребекка решила запечатлеть эту напоминающую «глюк в матрице» сцену на память, попросив мужа одной из «желтых» дамочек их сфотографировать. И поделилась снимком в соцсетях, где он приобрел большую популярность.

Дамы обсудили совпадение, признав, что это очень забавно. При этом, как пишет Daily Mail, куртки у них были разных брендов из разных магазинов — Joules, Benneton, Primark и Marks and Spencer. Они сошлись во мнении, что это тренд, и что желтый цвет повышает настроение. И что они стали «лучом солнечного света в тяжелые времена».

Фото Rebecca Birch



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