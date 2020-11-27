9-летний мальчик из Киевской области отжался 48 раз на одной руке и установил рекорд Украины

В пятницу, 27 ноября, 9-летний школьник из Киевской области Кирилл Охрименко установил рекорд Украины — он за минуту 48 раз отжался от пола на одной руке. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что заявка на такой технически сложный рекорд стала первой среди детей — Кириллу Охрименко пришлось подавать ее несколько раз. Мальчик около года готовился к установлению рекорда. Для его фиксации требовалось четко соблюдать технику, которая достаточна сложна даже для взрослых.

Кирилл Охрименко — трехкратный чемпион Украины по бразильскому джиу-джитсу. Отец, старший брат и две сестры рекордсмена тоже занимаются борьбой, а его мама — фитнесом.

Напоминаем, известный украинский пловец установил рекорд Европы, который держался с 2012 года.

Фото: скриншот сюжета ТСН

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