Россияне испытали свою вакцину от коронавируса на боевиках "ДНР": результаты печальны

Российская Федерация использовала временно оккупированные части Донецкой и Луганской области в качестве полигона для испытаний на боевиках своей вакцины «Sputnik V», вызывающей неоднозначную реакцию даже у российских медиков.

В частности, вакцинация проводилась на «военнослужащих» 1-го армейского корпуса (1 АК) под видом плановых прививок от сезонного гриппа, говорится в сообщении Telegram-канала «Вольнодумец».

«По информации, полученной от лиц, систематически контактирующих с сотрудниками так называемого „МОЗ“ „ДНР“, поступили конкретные данные о результатах испытания российской вакцины „Спутник“ на „бойцах“ в „ДНР“. Если кратко, то испытание… прошло пока не очень удачно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что под контролем вирусологов из Москвы вакцину вкололи 20 бойцам одного из подразделений «корпуса».

В результате вакцинации 11 «подопытных» заболели коронавирусом, из них пятеро уже выздоровели, пятеро еще болеют (причем 2 — в тяжелой форме, при одном летальном исходе с 90% поражением лёгких). Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих — возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать.

Таким образом, отмечается в сообщении, информация российских СМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92%, никак не подтверждается — из 20 привитых 55% заболели COVID-19, а у 15% возникли осложнения.

«Поэтому сегодняшнюю новость о решении Путина начать испытания вакцины „Спутник“ на российских военных и провести вакцинацию 400 тыс военнослужащих ВС РФ, воспринял с воодушевлением! Думаю, еще больше „обрадовались“ родители военнослужащих российской армии», — говорится в сообщении.

Одной из причин такого решения, считает автор сообщения, может быть то, что президенту РФ Владимиру Путину пока еще не доложили реальные результаты испытания вакцины в ДНР. Или же просто «просто заврались» с «чудесными результатами» и «успехами российской медицины». Еще один вариант — просто боятся докладывать «царю» реальную ситуацию? Ведь ни МОЗ РФ, ни разработчики вакцины, ни профильные НИИ, не сообщали, где и на ком ее испытывали в России.

Напомним что 11 ноября российские ученые заявили, что «Спутник V» якобы защищает от COVID-19 «на 92%». За день до этого стало известно, что в Алтайском крае РФ трое привитых «Спутником V» медиков заразились коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный украинский журналист Виталий Портников назвал причину, почему Владимир Путин не прививается широко разрекламированной российской вакциной от коронавируса — он просто ответственно заботится о своем здоровье. Что само по себе является лучшей «рекламой» действенности вакцины.

Фото: «Российская газета»

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