Шокирующий случай в морге: черный "мертвец" "ожил" во время бальзамирования

Работники моргов смогли за последнее время удивить не только украинцев, но и жителей далекой африканской страны Кении: там мужчину по ошибке признали мертвым, и чуть было не забальзамировали заживо.

Об этом пишет издание Daily Star.

Сообщается, что 32-летний Питер Киген из Бурети страдал от болезни желудка и был доставлен в больницу. Внезапно он потерял сознание, и медсестра констатировала его смерть. Кигена направили в морг. Персонал немедленно начал готовить «покойного» к погребению.

В процессе бальзамирования кровь полностью выкачивают из организма через вены и заменяют химическими веществами на основе формальдегида. Именно эта процедура заставила «мертвого» человека прийти в сознание. Он закричал от боли.

«Мы были шокированы. Мы не могли понять, как они могли переместить человека, который еще жив, в морг», — заявил один из родственников Кигена.

Однако медперсонал сваливает всю вину на семью.

Так, суперинтендант больницы Капкатет Гилберт Черуйот сообщил, что родственники виноваты: ведь они «предположили, что он мертв, и даже не дождались подтверждения смерти».

Отмечается, что родные Кигена сами перевезли его в морг, не дождавшись окончательного заключения врачей.

«В случае с этим мужчиной мы можем только сказать, что ему повезло», — заключил Черуйот.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в киевском морге работники перепутали тела двух женщин; ошибку заметила родственница, пришедшая на распознание, и увидевшая вместо тети в гробу другую женщину.

Фото: Daily Star

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