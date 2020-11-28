Как в фильме "Отец невесты": женщина забеременела в 62 года ребенком своего мужа и собственной дочери

Несмотря на то, что рожать в очень юном возрасте — довольно рискованно, не меньше проблем вызывают и попытки завести ребенка, когда будущей маме — «чуть больше 50».

Именно с такой ситуацией столкнулась женщина из американского штата Иллинойс Кэти Блаттнер, передает WCRZ.

Когда Кэти было за сорок, она вышла замуж за своего сверстника Джона Блаттнера. Для того, чтобы завести ребенка, они воспользовались экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО). Донором яйцеклетки стала двоюродная сестра женщины.

Спустя десять лет они захотели второго ребенка.

Но когда Кэти, которой тогда было под шестьдесят, обратилась за помощью к врачам-репродуктологам, ей отказали из-за возраста. Дело в том, что в рекомендациях Американского общества репродуктивной медицины говорится, что женщины старше 55 лет не должны иметь детей — это довольно рискованно с точки зрения здоровья матери и ребенка, а также из расчета предполагаемой продолжительности жизни матери.

Но Блаттнеры нашли доктора Шермана Зильбера, который посчитал Кэти исключением из правил.

«У пожилых женщин в среднем рождаются более уверенные и умные дети, — сказал Зильбер. — И это потому, что они сосредоточены на младенце в первые годы жизни, когда все происходит».

Свою яйцеклетку супругам предоставила дочь Кэти от первого брака Сара. Это стало возможным благодаря тому, что у Сары и второго мужа Кэти разные ДНК.

В итоге Кэти забеременела, когда ей было 60 лет, и теперь у пары есть 2-летний сын.

Но сейчас, когда первому совместному ребенку Кэти и Джона 12 лет, а второму — два года, они захотели третьего ребенка, который, как предполагается, появится на свет в апреле 2021 года.

Его биологической матерью вновь станет предоставившая яйцеклетку Сара. Но пикантность ситуации — в том, что она сама сейчас также беременна.

Это дало повод женщинам в интервью пошутить, что их ситуация напоминает фильм «Отец невесты», где мать и дочь одновременно были беременными.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе прошлого года в четвертый раз стал отцом в возрасте 79 лет российский актер Эммануил Виторган, у него родилась дочь. Также у артиста есть дочь, родившаяся в 2018 году, а также взрослые дети Ксения и Максим.

Фото: wcrz.com

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