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Общество и люди

Зажги свечу: в Украине вспоминают о жертвах Голодомора 1932-33 годов

7:53 28 ноября 2020
Свеча памяти

В последнюю субботу ноября украинцы традиционно отмечают День памяти жертв Голодомора, в которых, по оценкам историков, погибли как минимум 10 миллионов человек. В 1998 году появился указ президента об упоминании этого дня на государственном уровне, а в 2006 году Голодомор официально признали актом геноцида украинского народа — соответствующее решение приняла Верховная Рада.

В этот день будут приспущены государственные флаги, также ограничат проведение развлекательных мероприятий, а на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора», возле Памятного знака жертвам Голодомора 1932−1933 годов на Михайловской площади пройдут скорбные молебны и возложение цветов.

А в 16:00 всем украинцам традиционно предложат зажечь Свечу памяти — ее, как правило, устанавливают в окне вместе с ломтем хлеба.

Воспоминания украинцев, переживших трагедию, читайте в статье «ФАКТОВ» «Великий голод в Україні в 1932−33 роках: оладки пекли з листя липи або кори дерев, їли очерет, цвіт акації».

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