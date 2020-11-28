Вторые после китайцев: обнародованы данные об усыновлении украинских детей гражданами США

Украина стала второй по популярности страной у американских усыновителей. Согласно статистике от посольства США, на первом месте в рейтинге Китай, а Украина по итогам 2019 года вторая. Из нашей страны в 2019 году американцы усыновили 298 детей.

Как отмечают в посольстве, многие из усыновленных малышей — это дети с инвалидностью или с заболеваниями. Некоторые дети были усыновлены вместе с братьями и сестрами.

Больше всего детей из Украины граждане США усыновили в 2001 году. В 2017 году был достигнут минимум — 215 усыновленных, после чего кривая снова пошла в рост (248 детей обрели семью в 2018 году, 298 — в 2019-м).

Согласно статистике за последние 20 лет, американские семьи, приезжая в Украину чаще всего усыновляют детей 5−12 лет и малышей 1−2 лет. В 2019 году предпочтения усыновителей выглядели немного иначе: были усыновлены 109 детей 5−12 лет и 150 подростков 13−17 лет. Мальчиков усыновляли чаще, чем девочек: 54% против 46%.

Фото pixabay.com



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