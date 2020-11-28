28.40 / 28.58 33.67 / 34.06
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Львовский мусор снова в центре скандала: грузовики с отходами засекли в зоне ЧАЭС

20:45 28 ноября 2020
мусор

Львовский мусор продолжает свои «путешествия» по Украине. На этот раз мусоровозы с бытовыми отходами из Львова были замечены в Чернобыльской зоне отчуждения. Как сообщает GreenPost, содержимое грузовиков выгружается на полигоне возле бывшего села Лелев рядом с городом Чернобылем.

Пока не выяснено, на каких основания грузовики с мусором из Львова разгружаются на полигоне в Лелеве. Очевидцы утверждают, что машины с львовскими номерами приезжают в зону отчуждения, начиная с 1 ноября. Ежедневно мусор выгружают 4−6 машин. Причем чтобы попасть на полигон, мусоровозам необходимо проехать через два КПП.

Напомним, проблемы с мусором из Львова начались еще в 2016 году, когда исчерпались возможности свалки в селе Великие Грибовичи. Грузовики с львовским мусором находили в самых разных областях. После длительных споров город и область объявили, что нашли решение проблемы. Но в 2020 году грузовики с отходами из Львова снова были замечены под Киевом и в Винницкой области.

243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Карантин

Когда могут ввести локдаун: у Шмыгаля сориентировали по срокам

Даша Майстренко

«Увидели мою грудь? Но это нормально!» — откровения фаворитки «Супер Топ-модель по-украински»

Террорист Гиркин

Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер