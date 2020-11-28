28.40 / 28.58 33.67 / 34.06
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В "Укрзалізниці" решили перекрасить вагоны: мнения пользователей сети разошлись

21:20 28 ноября 2020
поезда

Руководство «Укрзалізниці» решило перекрасить пассажирские поезда, курсирующие по Украине. Выбирая между парадными светлыми и практичными синими оттенками, железнодорожники склоняются к более темному варианту. У потенциальных пассажиров мнения по поводу инициативы разошлись.

Председатель правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак на своей странице в Facebook устроил опрос по поводу нового цвета вагонов. Пользователи соцсетей склоняются к тому, что темные поезда будут выглядеть аккуратнее, на них меньше будет видна грязь.

Впрочем, у сторонников светлых вагонов тоже есть аргументы.

В соцсетях нашлись приверженцы эклектики.

Есть и те, кто, наоборот, предлагает избавиться от «грязного» цветового сочетания: теплого бежевого и холодного синего.

Среди стилистов-аматоров были и те, кто не согласен выбирать между белым и синим.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» решила посоветоваться в соцсетях, что делать с таким наследием как VIP-вагоны.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Карантин

Когда могут ввести локдаун: у Шмыгаля сориентировали по срокам

Зеленский

У Порошенко предрекли Зеленскому тюрьму

Максим Степанов

«Лживый и тупой»: Степанов разозлил Супрун

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер