В "Укрзалізниці" решили перекрасить вагоны: мнения пользователей сети разошлись

Руководство «Укрзалізниці» решило перекрасить пассажирские поезда, курсирующие по Украине. Выбирая между парадными светлыми и практичными синими оттенками, железнодорожники склоняются к более темному варианту. У потенциальных пассажиров мнения по поводу инициативы разошлись.

Председатель правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак на своей странице в Facebook устроил опрос по поводу нового цвета вагонов. Пользователи соцсетей склоняются к тому, что темные поезда будут выглядеть аккуратнее, на них меньше будет видна грязь.

Впрочем, у сторонников светлых вагонов тоже есть аргументы.

В соцсетях нашлись приверженцы эклектики.

Есть и те, кто, наоборот, предлагает избавиться от «грязного» цветового сочетания: теплого бежевого и холодного синего.

Среди стилистов-аматоров были и те, кто не согласен выбирать между белым и синим.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» решила посоветоваться в соцсетях, что делать с таким наследием как VIP-вагоны.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter