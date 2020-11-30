Не ждали? Мужчина шокировал родных, вернувшись домой после собственной кремации

В Индии произошел один из тех редких случаев, когда считавшийся погибшим человек на самом деле оказался жив на радость родственникам.

Об инциденте рассказывает МК со ссылкой на indianexpress.

Издание сообщает, что в начале ноября 75-летний индиец получил положительный результат тест на коронавирус и был госпитализирован. А через два дня родственникам сообщили о его смерти. Тело хранилось согласно правилам по предотвращению распространения коронавируса в целлофановом пакте, и лицо мужчины родным показали на расстоянии, из-за чего они, вероятно, не смогли его четко разглядеть.

По словам родственников, когда они завершили ритуал по кремированию тела, им позвонили из больницы и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать домой.

«Это бы шок. Мы страшно удивились, но поехали в больницу и убедились, что отец жив. Его привезли домой, но не можем понять, кого же кремировали по ошибке», — рассказал сын индуса.

Выяснилось, что мужчину перепутали с другим умершим пациентом с коронавирусом. Министерство здравоохранения штата Северная Бенгалия создало комитет из четырех человек для расследования инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в индийском штате Гуджарат родители заживо похоронили своего ребенка. Засыпанную землей кричавшую новорожденную девочку обнаружил случайный прохожий. Мужчина услышал слабый детский плач и позвал людей на подмогу. Ребенка нашли, выкопали, вызвали полицию и скорую помощь.

Фото: МК

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