Такая жена точно не изменит: в Казахстане бодибилдер женился на силиконовой секс-кукле

В Казахстане на прошлой неделе произошло довольно неординарное для этой страны событие: 35-летний бодибилдер, которого многие пользователи Сети называют «двоюродным братом Коннана МакГрегора», решил (вероятно, под влиянием «тлетворного Запада» с его «евроборделями») жениться на резиновой женщине Марго.

Об этом пишет vkurse.kz.

Издание сообщает, что полтора года назад Юрий объявил, что у него роман с чудесной женщиной, и показал ее в Instagram. Избранница и правда выглядела прекрасно — идеальная фигура, пропорциональное лицо, красивые волосы.

Все бы ничего, но только Марго — секс-кукла.

Много месяцев Толочко не разлучался с резиновой подругой: их встречали в ресторанах, клиниках, аэропортах. Юрий с удовольствием рассказывал о счастливой жизни с избранницей и показывал кадры совместных трапез и тренировок. И наконец в конце прошлого года бодибилдер объявил, что сделал Марго предложение — и она согласилась.

К сожалению, сначала праздник пришлось переносить из-за пандемии, а потом Юрия избили во время митинга трансгендерных людей в Алматы. Там Толочко, называющий себя пансексуалом, предстал в своем альтернативном обличье — «сестры Аманды». Для того, чтобы перевоплотиться в нее, гора мускулов надевает женскую одежду и парик. Такого вызова казахстанские трансфобы не приняли, и мужчине, несмотря на его отличную физическую подготовку, сильно досталось от хулиганов.

Но в конце ноября, когда синяки на лице жениха зажили, свадьба наконец-то состоялась. Об этом сообщил в своем Instagram сам счастливый муж резиновой женщины. Юрий показал кадры с торжества, где можно разглядеть и регистратора, и гостей, и угощение, и прочие атрибуты традиционного бракосочетания.

В самом начале романа с секс-куклой Юрий опубликовал поэму, где есть следующие строки:

Не изменит мне жена. И не забалуется.

Для меня же главное — внутренний покой.

Если грустно станет мне, если затоскуется.

Я тогда усыновлю шарик надувной.

Журналисты шутят, что в этом, вероятно, и скрыт прогноз развития отношений молодоженов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Британии открыли сервис проката секс-кукол не только для молодоженов, но и для вдовцов.

Фото: @yurii_tolochko

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