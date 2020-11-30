28.42 / 28.56 33.75 / 34.00
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В РФ начали массово убивать впавших в спячку барсуков – их жир якобы лечит от COVID-19

3:55 30 ноября 2020
Популяция барсуков

Похоже, в Омской области РФ не часто смотрят передачи «теледоктора» Елены Малышевой, поэтому в деле спасения от коронавируса уповают не на специи, а на жир барсуков, который, согласно сообщениям в местных соцсетях, способен спасти от ковида инфицированных.

О том, что в регионе участились случаи охоты на барсуков из-за их жира, передает омское Министерство природных ресурсов и экологии.

Сообщается, что 15 ноября были задержаны четыре человека, которые незаконно добыли девять барсуков, разрушив их зимние убежища. Злоумышленников нашли в ходе плановых рейдов восточнее села Лорис-Меликово Называевского района.

У них на это не было разрешений, и сроки охоты закончились ещё 31 октября.

Они вытаскивали из нор беспомощных зверьков, которые уже впали в зимнюю спячку.

Убитые животные

Ущерб предварительно оценивается в сумму 960 тысяч рублей. Вместе с тем размер экологического ущерба, нанесённого данным правонарушением, может быть гораздо больше, поскольку установлено, что из девяти незаконно добытых барсуков четыре — самки, которые весной следующего года могли бы принести потомство. Кроме того, помимо прямого изъятия барсуков из среды обитания в результате раскопки разрушена зимовальная выводковая нора

Сообщается, что популяция барсуков в Омской области восстановилась в 2020 году. Охотникам даже не предоставляли разрешённый лимит на их добычу. Их влияние на экосистему специалисты оценивают в основном как положительное. Деятельность способствует распространению семян растений — барсуки уничтожают личинки насекомых-вредителей, регулируют численность грызунов, а их норы нередко служат укрытием для других видов млекопитающих.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что профессор медицины опроверг популярные мифы о лечении коронавируса и рассказал, что реально помогает.

Фото: ukranews.com

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Владимир Жириновский

«Куда смотрели санитары?» У Порошенко высмеяли план Жириновского по захвату Украины

Водянова Наталья

Разделась догола: 38-летняя многодетная мать Водянова снялась в откровенной позе

ВСУ на Донбассе

С Россией начали говорить жестким языком: стали известны детали переговоров по Донбассу

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер