В РФ начали массово убивать впавших в спячку барсуков – их жир якобы лечит от COVID-19

Похоже, в Омской области РФ не часто смотрят передачи «теледоктора» Елены Малышевой, поэтому в деле спасения от коронавируса уповают не на специи, а на жир барсуков, который, согласно сообщениям в местных соцсетях, способен спасти от ковида инфицированных.

О том, что в регионе участились случаи охоты на барсуков из-за их жира, передает омское Министерство природных ресурсов и экологии.

Сообщается, что 15 ноября были задержаны четыре человека, которые незаконно добыли девять барсуков, разрушив их зимние убежища. Злоумышленников нашли в ходе плановых рейдов восточнее села Лорис-Меликово Называевского района.

У них на это не было разрешений, и сроки охоты закончились ещё 31 октября.

Они вытаскивали из нор беспомощных зверьков, которые уже впали в зимнюю спячку.

Убитые животные

Ущерб предварительно оценивается в сумму 960 тысяч рублей. Вместе с тем размер экологического ущерба, нанесённого данным правонарушением, может быть гораздо больше, поскольку установлено, что из девяти незаконно добытых барсуков четыре — самки, которые весной следующего года могли бы принести потомство. Кроме того, помимо прямого изъятия барсуков из среды обитания в результате раскопки разрушена зимовальная выводковая нора

Сообщается, что популяция барсуков в Омской области восстановилась в 2020 году. Охотникам даже не предоставляли разрешённый лимит на их добычу. Их влияние на экосистему специалисты оценивают в основном как положительное. Деятельность способствует распространению семян растений — барсуки уничтожают личинки насекомых-вредителей, регулируют численность грызунов, а их норы нередко служат укрытием для других видов млекопитающих.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что профессор медицины опроверг популярные мифы о лечении коронавируса и рассказал, что реально помогает.

Фото: ukranews.com

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