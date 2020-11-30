Женщина притворилась больной раком, чтобы заставить друзей собрать ей на свадьбу 12 тысяч долларов

Жительница британского города Ливерпуль Тони Стэнден пошла под суд за мошенничество. 29-летняя женщина притворилась, что у нее рак в терминальной стадии, чтобы заставить своих друзей собрать для нее деньги на свадьбу.

Тони объявила, что у нее отказывают внутренние органы, и что врачи будто бы сказали, что ей осталось жить всего два месяца. Для пущего эффекта Тони даже обрила голову — чтобы создать иллюзию, что она проходит курс химиотерапии. Женщина заявила о своем желании видеть на своей свадьбе ее умирающего 57-летнего отца Дерека, у которого и в самом деле была онкология. «Она сказала, что хочет, чтобы отец повел ее к алтарю — прежде, чем один из них умрет. Все сплотились. У людей было немного, но они стремились отдать то, что могли», — рассказали подруги аферистки.

Как пишет издание The Mirror, тронутые друзья Стэнден объявили сбор средств в ее пользу на сайте GoFundMe, куда и сами перечислили пожертвования. В общей сложности удалось собрать 8500 фунтов стерлингов (более 11 тысяч долларов). В объявлении говорилось, что это деньги на «свадьбу ее мечты», которую Тони и ее 52-летний жених Джеймс «заслуживают».

Дерек до свадьбы дочери не дожил. Однако на церемонии была включена видеозапись, в которой он пожелал ей и ее будущему мужу счастья. Гости открыто плакали. Однако сама невеста была в хорошем настроении. Во время и после трансляции видеозаписи она смеялась и шутила.

Однако после свадьбы и проведенного в Турции медового месяца друзья заподозрили неладное. Тем более она в дополнение к прежним жалобам в апреле этого года Тони начала рассказывать, что заболела коронавирусом — что оказалось очередной ложью. Подруги потребовали у «смертельно больной» объяснений. В итоге женщине пришлось сознаться в обмане. Теперь безработной британке грозит реальный тюремный срок.

«Она могла бы получить премию „Оскар“. Ее актерская игра была так хороша. Она всех нас обманула», — заявила изданию 33-летняя Тони Шерил Астон, пожертвовавшая 525 фунтов стерлингов. Приятели Стэндон, которые искренне ей сочувствовали и переживали, считают ее поведение предательством. Шерил говорит, что, если по решению суда им вернут деньги, она передаст их в фонд по борьбе с раком — тем, кому действительно нужна помощь.

Тони даже обрила голову

Фото Mirror

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