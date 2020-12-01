"Добрый" доктор: медик втайне от пациенток оплодотворил своей спермой сотни женщин

Несмотря на то, что донорство спермы признано положительным явлением для продолжения рода человеческого, в мире иногда встречаются случаи злоупотребления медиками доверием пациентов, которые доверяют им свои тайны.

Об одном из таких инцидентов на днях стало известно в США: выяснилось, что некий доктор Куинси Фортье втайне оплодотворил сотни пациенток в женской больнице, вследствие чего в мире могут проживать несколько сотен его детей, пишет The Sun.

Издание сообщает, что все началось с того, что американка Венди Бэбст из штата Орегон в какой-то момент поняла, что не похожа на мужчину, которого считала отцом.

Проведя собственное расследование, она выяснила, что еще в 1996 году бывшая пациентка подавала в суд на Фортье за то, что в 1974 и 1976 году он оплодотворял ее собственной спермой, в то время как женщина считала, что это был биоматериал ее мужа.

Позже анализ ДНК выявил, что дети действительно принадлежали доктору Фортье. На суде стороны заключили конфиденциальный договор.

После этого обнаружились еще несколько десятков случаев злоупотребления доктором доверием пациентов.

Характерно, что внешне Фортье производил впечатление респектабельного члена общества и опытного специалиста: в 1961 году он открыл женскую клинику в Лас-Вегасе и был командиром медицинского резерва военно-воздушных сил. А в 1991 году медицинская ассоциация штата Невада даже признала его врачом года.

Ранее сообщалось, что бывший гинеколог из Нидерландов тайно оплодотворил собственной спермой как минимум 17 своих пациенток. Свой биоматериал он использовал во время ЭКО, в то время как женщины думали, что им вводят сперму анонимных доноров.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что в Британии супруги-лесбиянки выносили своего сына по очереди в обеих матках.

Фото: The Sun

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