Стал как Маугли: из-за любви к сыну мать продержала его взаперти почти 30 лет

В наши дни все чаще встречаются случаи, когда людей, к сожалению, держат в неволе с целью трудовой или сексуальной эксплуатации.

Но, оказывается, такую «тюрьму» могут организовать и с якобы «благородными» целями, об этом пишет шведское издание Aftonbladet.

По его информации, недавно в столице страны Стокгольме была задержана 70-летняя женщина, которая держала родного сына в заточении на протяжении последних 28 лет, начиная с 12-летнего возраста.

У обнаруженного 40-летнего пленника отсутствовали зубы, а его ноги были покрыты ссадинами и язвами. Мужчина едва мог стоять и не мог общаться с другими людьми. При этом само жилище было изрядно захламлено и напоминало свалку: между стенами осталось только необходимое пространство для прохода.

Мужчину обнаружила родственница, которая решила наведаться в дом после госпитализации его хозяйки. По её словам, она давно подозревала неладное, но не могла доказать.

Впоследствии, по данным журналистов, было выяснено, что женщина решила запереть своего сына после «прошлого инцидента» в семье, но какого именно — не уточняется.

Мать забрала сына из школы после седьмого класса, и с тех пор он все время находился взаперти. Женщина внушила мальчику, что все вокруг хотят им зла — соседи, знакомые, общество. На улице, говорила она, крайне опасно, поскольку там собаки, машины и преступники.

Она взяла на себя труд защитить своего сына от мира и грозящей им опасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Венесуэле женщина провела 31 год в заточении, подвергаясь издевательствам негодяя в качестве секс-рабыни.

Фото: eurasialaw.ru

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