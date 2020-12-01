Пытались уберечь от судьбы Шайло Джоли-Питт: "старомодные" родители запретили девочке становиться мальчиком

В Австралии внимание общественности привлек судебный процесс, в ходе которого решилась судьба 15-летней девочки, которая захотела, как и ее сверстница Шайло Джоли-Питт, стать мальчиком.

Об этом пишет Mirror.

Будучи воспитанными в нормах «традиционной морали», родители девочки воспротивились желанию дочери.

Девочка впала в депрессию и начала делиться в соцсетях своими суицидальными мыслями. Это не прошло незамеченным, вскоре на пороге дома семьи уже стояли правоохранители.

Начавшийся суд встал на сторону «грядущего трансгендера» и постановил изъять ее из семьи и передать под опеку государства.

Анджелина и Шайло

Однако родители девочки добились права представить мнение независимого психолога прежде, чем девочке начнут колоть тестостерон.

Но добиться большего матери и отцу не удалось, и в настоящее время ребенок уже не проживает вместе с ними.

Так как ранее в Австралии никогда не изымали детей из-за конфликтов по поводу смены пола, то решение стало судебным прецедентом, и теперь количество подобных случаев может увеличиться.

Напомним, что ранее на конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия» завоевала 26-летняя Ариэль Кейл, которая родилась в виде мужчины на Филиппинах. Лауреатка выросла в новозеландском Окленде, у нее высшее образование по дизайну одежды.

Шайло Джоли-Питт

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в случае с Шайло Джоли-Питт ситуация также далеко не однозначна: несмотря на согласие родителей, поклонники длинноногой девушки просят ее не менять пол ради карьеры модели.

Фото: Mirror

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