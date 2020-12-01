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Общество и люди

День объятий 2020: романтичные поздравления и открытки

21:07 3 декабря 2020
День объятий&nbsp;— открытка

4 декабря отмечают Международный день объятий. Это прекрасный повод обнять близких людей, сказать теплые слова и подарить хорошее настроение. Кстати, День объятий отмечают и 21 января.

Предлагаем душевные открытки и поздравления, которые можно переслать родным и друзьям.

В день объятий пожелаю
Обниматься каждый день.
Это действие простое
Может вылечить мигрень.

«Обнимашки» пусть согреют,
Отведут от вас беду,
Настроение поднимут,
Дарят радость, теплоту.

С Днем объятий поздравляю!
Срочно близких обними.
В этот праздник я желаю
Счастья, радости, любви!

Пусть объятия простые
Дарят веру в доброту,
Настроенья озорные
И реальную мечту!

Поздравления принимай,
Шире руки расставляй.
Обнимашки принимай,
В День объятий — обнимай!


Открытки от bonnycards.ru

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