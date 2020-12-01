День объятий 2020: романтичные поздравления и открытки

4 декабря отмечают Международный день объятий. Это прекрасный повод обнять близких людей, сказать теплые слова и подарить хорошее настроение. Кстати, День объятий отмечают и 21 января.

Предлагаем душевные открытки и поздравления, которые можно переслать родным и друзьям.

В день объятий пожелаю

Обниматься каждый день.

Это действие простое

Может вылечить мигрень.

«Обнимашки» пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.

С Днем объятий поздравляю!

Срочно близких обними.

В этот праздник я желаю

Счастья, радости, любви!

Пусть объятия простые

Дарят веру в доброту,

Настроенья озорные

И реальную мечту!

Поздравления принимай,

Шире руки расставляй.

Обнимашки принимай,

В День объятий — обнимай!



Открытки от bonnycards.ru

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