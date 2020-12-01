День объятий 2020: романтичные поздравления и открытки
4 декабря отмечают Международный день объятий. Это прекрасный повод обнять близких людей, сказать теплые слова и подарить хорошее настроение. Кстати, День объятий отмечают и 21 января.
Предлагаем душевные открытки и поздравления, которые можно переслать родным и друзьям.
В день объятий пожелаю
Обниматься каждый день.
Это действие простое
Может вылечить мигрень.
«Обнимашки» пусть согреют,
Отведут от вас беду,
Настроение поднимут,
Дарят радость, теплоту.
С Днем объятий поздравляю!
Срочно близких обними.
В этот праздник я желаю
Счастья, радости, любви!
Пусть объятия простые
Дарят веру в доброту,
Настроенья озорные
И реальную мечту!
Поздравления принимай,
Шире руки расставляй.
Обнимашки принимай,
В День объятий — обнимай!
Открытки от bonnycards.ru
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