Введение в храм Пресвятой Богородицы: душевные поздравления с праздником

4 декабря христиане восточного обряда отмечают один из 12 самых больших религиозных праздников в году — Введение в храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе этот праздник называется Третья Пречистая.

Предлагаем душевно поздравить знакомых красивыми открытками.

В День введения во храм

Богородицы Марии

От души желаю вам,

Чтоб вы веру сохранили.

Пусть святые небеса

Благодатью наполняют,

Вера в Господа Христа

Пусть нам в жизни помогает.

Богородице Святой

Мы молитву посвящаем,

На ее святую силу

Мы всем сердцем уповаем.

Двери небесные вмиг распахнулись,

Встретив дочь Анны и Иоакима,

Девочкой малой, грехами невинной,

В божий Храм смело Мария вступила.

О Богородица! Наше спасение!

Мы люди грешные — дай нам надежду!

Всем достижимо в душе покаяние,

Чтобы войти в Божье царство безгрешных!

Этот день всегда прекрасен,

Солнце, ветер или дождь;

Светел мир и духом ясен,

Каждый в храм сегодня вхож!

Богородица святая

В храм вошла таким же днем.

Это время вспоминая,

Дверь отворим в Божий дом.

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Открытки от bonnycards.ru

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