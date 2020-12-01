Введение в храм Пресвятой Богородицы: душевные поздравления с праздником
4 декабря христиане восточного обряда отмечают один из 12 самых больших религиозных праздников в году — Введение в храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе этот праздник называется Третья Пречистая.
Предлагаем душевно поздравить знакомых красивыми открытками.
В День введения во храм
Богородицы Марии
От души желаю вам,
Чтоб вы веру сохранили.
Пусть святые небеса
Благодатью наполняют,
Вера в Господа Христа
Пусть нам в жизни помогает.
Богородице Святой
Мы молитву посвящаем,
На ее святую силу
Мы всем сердцем уповаем.
Двери небесные вмиг распахнулись,
Встретив дочь Анны и Иоакима,
Девочкой малой, грехами невинной,
В божий Храм смело Мария вступила.
О Богородица! Наше спасение!
Мы люди грешные — дай нам надежду!
Всем достижимо в душе покаяние,
Чтобы войти в Божье царство безгрешных!
Этот день всегда прекрасен,
Солнце, ветер или дождь;
Светел мир и духом ясен,
Каждый в храм сегодня вхож!
Богородица святая
В храм вошла таким же днем.
Это время вспоминая,
Дверь отворим в Божий дом.
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Открытки от bonnycards.ru57
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