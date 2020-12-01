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Общество и люди

Введение в храм Пресвятой Богородицы: душевные поздравления с праздником

23:15 3 декабря 2020
Введение в храм Пресвятой Богородицы&nbsp;— открытка

4 декабря христиане восточного обряда отмечают один из 12 самых больших религиозных праздников в году — Введение в храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе этот праздник называется Третья Пречистая.

Предлагаем душевно поздравить знакомых красивыми открытками.

В День введения во храм
Богородицы Марии
От души желаю вам,
Чтоб вы веру сохранили.

Пусть святые небеса
Благодатью наполняют,
Вера в Господа Христа
Пусть нам в жизни помогает.

Богородице Святой
Мы молитву посвящаем,
На ее святую силу
Мы всем сердцем уповаем.

Двери небесные вмиг распахнулись,
Встретив дочь Анны и Иоакима,
Девочкой малой, грехами невинной,
В божий Храм смело Мария вступила.

О Богородица! Наше спасение!
Мы люди грешные — дай нам надежду!
Всем достижимо в душе покаяние,
Чтобы войти в Божье царство безгрешных!

Этот день всегда прекрасен,
Солнце, ветер или дождь;
Светел мир и духом ясен,
Каждый в храм сегодня вхож!

Богородица святая
В храм вошла таким же днем.
Это время вспоминая,
Дверь отворим в Божий дом.

***

Открытки от bonnycards.ru

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