День Вооруженных сил Украины 2020: открытки и поздравления защитникам
6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. В этот день поздравляют военных, защитников нашей страны. Предлагаем поздравить воинов красивыми открытками и стихами.
Українська арміє,
Тебе сьогодні славимо,
Здоров’я й днів безхмарних
Захисникам бажаємо!
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти.
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом — із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров'я — як та криця,
Хай служба завжди — як годиться!
Хай всюди — спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир —
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м грудня воїн милий!
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