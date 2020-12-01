День Вооруженных сил Украины 2020: открытки и поздравления защитникам

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. В этот день поздравляют военных, защитников нашей страны. Предлагаем поздравить воинов красивыми открытками и стихами.

Українська арміє,

Тебе сьогодні славимо,

Здоров’я й днів безхмарних

Захисникам бажаємо!

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти.

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом — із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!

Хай всюди — спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир —

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня воїн милий!

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