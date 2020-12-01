День святого Николая 2020: душевные поздравления и открытки
6 декабря отмечают День святого Николая по григорианскому календарю. Это один из любимейших праздников и детей и взрослых. В этот день принято дарить подарки, сладости и собираться за семейным столом.
Предлагаем душевно поздравить родных и близких. «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления.
Еле слышно, чуть дыша,
Снег за окнами кружится,
И чудесный Николай
В каждый дом скорее мчится.
Он несет всем доброту,
От тревоги укрывает,
И заветные мечты
Он исполнить помогает.
Счастья мы желаем вам,
Искренних друзей, и мира,
И здоровья для семьи,
Чтобы счастливы вы были!
С Днем святого Николая поздравляю от души
И желаю, чтоб здоровы были ваши малыши.
Чтоб добром и благодатью наполнялся ваш очаг,
И почаще проводили вечера вы при свечах,
Чтобы спорилась работа, удавалась на «ура».
Пусть приятные заботы дарит зимняя пора!
С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придёт,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!
С Днем святого Николая!
Достатка в доме вам желаю.
Чтоб Николай святой принес
Подарков вам желанных воз.
Еще — пусть радость засияет
Звездой счастливой в этот день.
Прочь пусть печали прогоняет
И самой малой грусти тень!
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.
Напомним, 19 декабря отмечают День Николая Чудотворца по юлианскому календарю.
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