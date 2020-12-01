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Общество и люди

День святого Николая 2020: душевные поздравления и открытки

23:15 5 декабря 2020
Николай Чудотворец&nbsp;— открытка

6 декабря отмечают День святого Николая по григорианскому календарю. Это один из любимейших праздников и детей и взрослых. В этот день принято дарить подарки, сладости и собираться за семейным столом.

Предлагаем душевно поздравить родных и близких. «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления.

Еле слышно, чуть дыша,
Снег за окнами кружится,
И чудесный Николай
В каждый дом скорее мчится.

Он несет всем доброту,
От тревоги укрывает,
И заветные мечты
Он исполнить помогает.

Счастья мы желаем вам,
Искренних друзей, и мира,
И здоровья для семьи,
Чтобы счастливы вы были!

С Днем святого Николая поздравляю от души
И желаю, чтоб здоровы были ваши малыши.
Чтоб добром и благодатью наполнялся ваш очаг,
И почаще проводили вечера вы при свечах,
Чтобы спорилась работа, удавалась на «ура».
Пусть приятные заботы дарит зимняя пора!

С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придёт,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!

С Днем святого Николая!
Достатка в доме вам желаю.
Чтоб Николай святой принес
Подарков вам желанных воз.
Еще — пусть радость засияет
Звездой счастливой в этот день.
Прочь пусть печали прогоняет
И самой малой грусти тень!

С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.


Напомним, 19 декабря отмечают День Николая Чудотворца по юлианскому календарю.

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