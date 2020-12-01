День святого Николая 2020: душевные поздравления и открытки

6 декабря отмечают День святого Николая по григорианскому календарю. Это один из любимейших праздников и детей и взрослых. В этот день принято дарить подарки, сладости и собираться за семейным столом.

Предлагаем душевно поздравить родных и близких. «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления.

Еле слышно, чуть дыша,

Снег за окнами кружится,

И чудесный Николай

В каждый дом скорее мчится.

Он несет всем доброту,

От тревоги укрывает,

И заветные мечты

Он исполнить помогает.

Счастья мы желаем вам,

Искренних друзей, и мира,

И здоровья для семьи,

Чтобы счастливы вы были!

С Днем святого Николая поздравляю от души

И желаю, чтоб здоровы были ваши малыши.

Чтоб добром и благодатью наполнялся ваш очаг,

И почаще проводили вечера вы при свечах,

Чтобы спорилась работа, удавалась на «ура».

Пусть приятные заботы дарит зимняя пора!

С Днем святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придёт,

И все то, что долго ждали,

Наконец произойдет!

С Днем святого Николая!

Достатка в доме вам желаю.

Чтоб Николай святой принес

Подарков вам желанных воз.

Еще — пусть радость засияет

Звездой счастливой в этот день.

Прочь пусть печали прогоняет

И самой малой грусти тень!

С Днем святого Николая!

Пусть в делах он помогает,

Счастье и здоровье дарит

И в беде вас не оставит.

Пусть избавит от невзгод,

Много радости пошлет.



Напомним, 19 декабря отмечают День Николая Чудотворца по юлианскому календарю.

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