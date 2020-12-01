Пришедший в больницу мужчина умер, так и не дождавшись помощи: сеть шокировал случай на Буковине

В Выжнице Черновицкой области умер мужчина, который около часа ожидал помощи медиков. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Правоохранители опросили очевидцев и выяснили, что 69-летний мужчина пришел в медучреждение самостоятельно, сел на лавочке перед входом и ждал помощи медиков около часа.

Потом ему стало совсем плохо. Люди подняли шум, позвали врачей и мужчину на носилках занесли внутрь. В приемном отделении медики начали оказывать первую помощь, но пациент уже умер.

Видео из приемного покоя больницы опубликовано в Instagram-аккаунте chernivtsigram.

В снятом ролике слышно, что автор съемки ссорится с врачами, спрашивает их, почему они так долго тянули с оказанием помощи. Он обвинил медиков в халатности и смерти человека. Один из медработников сказал, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Тело умершего полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, а также назначили ряд экспертиз для оценки действий сотрудников больницы.

В сети возмутились бесчеловечностью медиков.

Такие факты не единичны. Ранее в Жовкве Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека.

А в Боярке Киевской области умерла 53-летняя женщина, которой вовремя не оказали медицинскую помощь, а потом еще и отказались госпитализировать.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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