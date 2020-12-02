"Странные танцы у пирамиды": в Египте задержали модель, которая изображала "бесстыжую жрицу"

В Египте периодически случаются скандалы, вызванные поведением иностранных туристов и самих египтян, пытающихся «поймать хайп» у пирамид и других археологических объектов, находящихся под охраной государства.

Героиней одного из недавних скандалов стала известная в стране модель Сальма аш-Шими и ее фотограф, пишет Daily Mail.

Парочка провела фотосессию возле древней ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре под Каиром, возраст которой составляет порядка пяти тысяч лет, а затем выложила снимки в социальной сети.

Публикация вызвала бурные обсуждения граждан и возмущение чиновников страны.

Пользователям не понравился тот факт, что модель снялась возле одной из главных достопримечательностей Египта без разрешения туристического ведомства. Также им не понравилось одеяние аш-Шими: во время съемки девушка была одета в наряд, похожий на тот, который носили жены египетских фараонов. Однако вместо длинного одеяния на модели была юбка, что многие сочли «бесстыжим».

«Мы не допустим такого поведения на территории археологических раскопок и памятников. За допущенную халатность в этом вопросе должно последовать наказание, потому что не подобает так относиться к нашей древнеегипетской цивилизации», — сказал директор комплекса Аля Мухаммед Юсеф.

Также генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири обратился в прокуратуру с требованием расследовать инцидент и наказать виновных.

На текущий день, от работы отстранены 6 сотрудников комплекса, которые во время фотосессии находились на своих рабочих местах.

Кроме того, были задержаны и сама манекенщица и ее фотограф — до выяснения обстоятельств «бесстыжей фотосессии».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще до пандемии коронавруса туристы из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса в Египте и засняли это на камеру.

Фото: Daily Mail

71

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter