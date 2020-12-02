Исчез как обелиск: в Германии неизвестные похитили двухметровый деревянный фаллос

В Германии повторилась история, напоминающая «приключения» таинственного «инопланетного» обелиска, который появился, а затем исчез в США, а через пару дней был якобы обнаружен в Румынии.

Но, в отличие от своего американского собрата, немецкое «произведение искусства» представляло собой деревянную скульптуру в виде фаллоса высотой два метра, которая была установлена на горе Грюнтен, расположенной в 140 километрах от Мюнхена, пишет DW.

Судя по всему, неизвестные спилили и унесли деревянное изваяние весом 200 килограммов в минувшие выходные, 28 или 29 ноября. На месте происшествия остались только опилки. Поскольку ни об авторе, ни о владельце знаменитого фаллоса ничего не известно, предстоит установить, можно ли считать похитителей преступниками.

Изваяние появилось на горе несколько лет назад. По слухам, оно было шуточным подарком на день рождения некоего молодого человека. Статуя не понравилась его родственникам, поэтому ее решили затащить на гору. Когда фаллос нашли, он быстро превратился в местную достопримечательность и стал местом паломничества туристов.

В 2017 году сообщалось, что на вершине горы Отшер в Австрии обнаружен деревянный фаллос высотой около полутора метров. Власти планировали передать его монашескому ордену цистерцианцев, однако спустя несколько месяцев неизвестный приладил к фаллосу деревянные уши, лапы и морду. Это придало изваянию сходство с медведем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о еще одной «особенности» жизни в Альпах: в соседней с Германией Австрии жители села Фуккинг (Fucking) решили сменить название населенного пункта на Фуггинг (Fugging) во избежание «непристойных ассоциаций».

Фото: dw.com

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