Благородный велопробег: девушка проехалась голой по Лондону, собирая деньги для фонда

Керри Барнс, жительница столицы Великобритании Лондона, прочитала недавно об идеях студентов Кембриджа противостоять коронавирусу наготой и решила применить этот инструмент для борьбы с душевными заболеваниями.

Она проехалась по городу совершенно голой 16 километров на велосипеде и собрала несколько тысяч фунтов для фонда по предотвращению самоубийств, пишет Рамблер со ссылкой на LADBible.

Издание поясняет, что Керри почувствовала себя обязанной совершить какой-то поступок после того, как увидела шокирующую статистику по росту числа психических заболеваний. Также она хотела почтить память двоюродной сестры, покончившей с собой.

Когда соседка по комнате в шутку предложила ей прокатиться по Лондону на велосипеде голышом, девушка решила, что это хорошая идея.





Друзья и семья Барнс поначалу сочли план безумным, но все же поддержали отважную девушку. В преддверии велопробега девушка несколько раз приняла холодный душ, чтобы подготовиться к низким температурам, но это не слишком ей помогло.

«Черт побери, было холодно!» — описала Барнс свои впечатления от акции, которая прошла в воскресенье, 29 ноября. Тем не менее, она отметила, что ей было очень весело, а окружающие поддерживали ее — ей ненадолго составили компанию роллеры, а проезжавшие мимо водители опускали стекла и кричали ей вслед подбадривающие слова.

«На Даунинг-стрит женщина-полицейский верхом на лошади даже угрожала мотоциклисту, когда он достал свой телефон, чтобы сделать снимок», — поделилась впечатлениями Барнс.

Она собрала уже семь тысяч фунтов, но надеется, что удастся набрать еще больше. Все деньги будут переданы в фонд MIND, занимающийся проблемами психического здоровья и предотвращением суицидов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что любительницы активного отдыха из английского графства Нартамберленд снялись без одежды для благотворительного календаря. Выручку они поделят с благотворительной организацией FACT, помогающей больным раком. Также подобный проект организовали и добровольцы-горноспасатели из Northumberland Mountain Rescue.

Фото: LADBible

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