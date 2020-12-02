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Общество и люди

Резиденция святого Николая и выставка хендмейда ветеранов АТО/ООС: куда пойти в Киеве в выходные

17:59 2 декабря 2020
Резиденция святого Николая

3 и 4 декабря с 15:00 до 19:00 на ВДНХ пройдет Фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия».

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1.

Цена: от 75 гривен.
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До 25 декабря в Большой Лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника работает Резиденция святого Николая. В экспозиции: выставка графических комиксов «Святий Миколай. Історія у картинках». Состоятся также мастер-классы и интерактивная программа «Таємниця чарівного дзвоника».

Адрес: ул. Лаврская, 9.
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4 декабря в 11:00 в Патриаршем соборе Воскресения Христа откроется художественная выставка-конкурс осужденных «Покликані до свободи». В экспозиции: около ста произведений, переданных из пенитенциарных учреждений Украины.

Адрес: ул. Никольско-Слободская, 5.

Вход свободный.
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До 28 декабря в Центре украинской культуры и искусства можно посетить выставку «Свято новорічної іграшки».

Адрес: ул. Хорива, 19 В.

Вход свободный.
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3—4 и 7—8 декабря в Национальном музее Тараса Шевченко пройдет выставка хендмейда ветеранов АТО/ООС.

Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 12.

Вход свободный.
***

Кинотеатр «Лира» приглашает на фестиваль «Дни венгерского кино». В программе: 3 декабря в 19:00 — драма режиссера Криштофа Деака «Полонені»; 4 декабря в 17:00 — драма режиссера Габора Реиса «Погані вірші»; 4 декабря в 19:00 — черная комедия режиссера Марка Боджара «Товариш Дракулич». Киноленты демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Адрес: ул. Большая Житомирская, 40.

Вход свободный.
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До 18 декабря в галерее «АВС-арт» открыта выставка картин украинских художников «Серебряное сияние зимы».

Адрес: ул. Глыбочицкая, 32 В.

Вход свободный.
***

До 11 декабря в галерее «Ню Арт» проходит коллективная фотовыставка «Нове покоління».

Адрес: ул. Михаила Грушевского, 28/2.

Вход свободный.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве проходит выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины.

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