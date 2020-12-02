Нападения роя злобных пчел на самолет в Индии попало на видео

В аэропорту города Калькутта в Индии дикие пчелы «повторили рекорд» своих сородичей из Южной Кореи и атаковали самолеты местных рейсов, задержав их отправление как минимум на час.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на timesnownews.com.

По информации издания, впервые насекомые появились на самолете компании «Вистара» 29 ноября, когда тот стоял на месте в ожидании посадки пассажиров.

После атаки насекомых пилотам пришлось срочно задраивать все окна и вызывать пожарную машину, так как на все попытки избавиться от пчел они отвечали нападением на персонал аэропорта. В итоге полет был задержан на час с небольшим.

На следующее утро пчелы снова прилетели в авиагавань и набросились на другое воздушное судно, которое также готовилось к вылету.

В этом случае снова пришлось вызывать пожарную машину и задержать рейс.

До сих пор не известно, почему пчелы роились на самолетах.

Согласно заявлению местных ученых, пчелы могут перемещать гнезда по двум причинам: либо их первоначальный улей становится нежизнеспособным из-за болезней, вредителей или каких-либо изменений окружающей среды, либо колония его перерастает.

Из-за сокращения популяции пчел, особенно в США и Европе, пчеловоды призывают людей не нападать и не истреблять насекомых, если они роятся в домах, автомобилях, или, как в данном случае — на самолетах. Вместо этого они настоятельно рекомендуют вызывать специалистов, которые могут вручную переместить улей в более безопасное место.

Looks like honey pancakes inside



Kolkata yesterday. @airvistara pic.twitter.com/Pu7ydGt8bY — Tarun Shukla (@shukla_tarun) November 30, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько лет назад в Черниговской области произошел трагический случай: разъяренный рой пчел набросился на 56-летнего пасечника. На его теле насчитали свыше двухсот укусов. За два часа, не приходя в сознание, мужчина скончался.

Фото: timesnownews.com

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